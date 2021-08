ఆ క్లారిటీ వచ్చినట్టే

ఎన్టీఆర్, రామ్‌చరణ్ హీరోలుగా రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న భారీ బడ్జెట్ చిత్రం ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్’. ఈ సినిమా చిత్రీకరణ పూర్తయినట్లు ఫిల్మ్‌మేకర్స్ గురువారం ప్రకటించారు. కేవలం కొన్ని చిన్న షాట్స్ తప్ప సినిమా షూటింగ్ మొత్తం పూర్తయింది. ఈ సందర్భంగా సినిమా టీమ్ ట్వీట్ చేసింది. “కొన్ని చిన్న షాట్స్ మినహా షూటింగ్ మొత్తం పూర్తయింది. 2018 నవంబరు 19న ఏదైతే బైక్ షాట్‌తో షూటింగ్ మొదలు పెట్టామో అదే బైక్ షాట్‌తో షూటింగ్ పూర్తవడం నిజంగా యాదృచ్ఛికం. పోస్ట్‌ప్రొడక్షన్ కార్యక్రమాలు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. మరిన్ని అప్‌డేట్స్‌ను త్వరలోనే తెలియజేస్తాం”అని -ట్విట్టర్‌లో సినిమా టీమ్ పేర్కొంది. అయితే ఈ అప్‌డేట్ పోస్టర్‌తోనే ఇంకో క్లారిటీ కూడా ఇచ్చినట్టే అని చెప్పాలి.

ఇన్ని రోజులు కూడా ఈ చిత్రం ప్రతి పోస్టర్, బ్యానర్‌లో కొత్త రిలీజ్ డేట్ అక్టోబర్ 13ని వేస్తూ వచ్చారు. కానీ ఇప్పుడు ఇందులో రిలీజ్ డేట్ లేదు. కాబట్టి ఇక ఈ చిత్రం ఈ ఏడాది లేనట్టే అని చెప్పాలి. కొత్త రిలీజ్ డేట్‌పై రాబోయే రోజుల్లో ఓ ప్రకటన రానుందని తెలిసింది. మరి అది ఎప్పుడు వస్తుందో చూడాలి. ఇక సినిమా టీమ్ ఇటీవల ఉక్రెయిన్ వెళ్లి కొన్ని కీలక సన్నివేశాలు, పాటలను చిత్రీకరించింది. పీరియాడిల్ యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కుతున్న ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్’లో అల్లూరి సీతారామరాజుగా రామ్‌చరణ్, కొమరం భీమ్‌గా తారక్‌లు నటిస్తున్నారు. అలియా భట్, ఓలివియా మోరిస్, అజయ్ దేవ్‌గణ్, సముద్రఖని, శ్రియ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని డివివి ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యానర్‌పై డివివి దానయ్య నిర్మిస్తున్నారు.

And thats a wrap! 🤟🏻

Except a couple of pickup shots, we are officially done with the entire shoot of #RRRMovie. Incidentally finished with the same bike shot that we started with on November 19th 2018. pic.twitter.com/lfXErpTbSS

— RRR Movie (@RRRMovie) August 26, 2021