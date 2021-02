పరీక్ష విధానంలో మార్పులు తెచ్చిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం

11 పేపర్లు ఆరుకు కుదింపు

పరీక్ష రాసే సమయం అరగంట పెంపు

సామాన్యశాస్త్రం పేపరులో భౌతిక, జీవ శాస్త్రాలకు వేర్వేరుగా ఆన్సర్

ఎప్పటిలాగే ఇంటర్నల్స్‌కు 20 మార్కులు, మరిన్ని ఛాయిస్ ప్రశ్నలు

మే 17 నుంచి 26 వరకు పరీక్షలు

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: పదవ తరగతి పరీక్షలో 11 పేపర్లకు బదులుగా ఆరు పేపర్లే ఉంటాయి. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు పదవ తరగతి పరీక్షల విధానంలో మార్పులు చేస్తూ బుధవారం విద్యాశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి చిత్రా రామచంద్రన్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ప్రథమ భాష, ఆంగ్లం, గణితం, సాంఘిక, సామాన్య శాస్త్రలకు ఒకే పరీక్ష ఉండేలా మార్పులు చేసినటుల ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు. సామాన్య శా స్త్రం పరీక్షలో భౌతిక, జీవ శాస్త్రలకు వేర్వేరుగా ఆన్సర్ షీట్‌లు అందజేయనున్నట్లు తెలిపారు. ప్రస్తుత విద్యాసంవత్సరం సెప్టెంబర్ 1 నుంచి జనవరి చివరి వరకు ఆన్‌లైన్ తరగతులు కొనసాగిన నేపథ్యంలో ప్రశ్నపత్రాల్లో మరింత ఛాయిస్‌లు ఇవ్వాలని ఎస్‌ఎస్‌సి బోర్డును విద్యాశాఖ ఆదేశించారు.

పరీక్ష రాసే సమయాన్ని అరగంట పాటు అంటే 2.45 గంటల నుంచి 3.15 గంటలకు పొడిగించారు. ఎప్పటిలాగే ఇంటర్నల్ మార్కులు(ఫార్మేటివ్ అసెస్‌మెంట్ ఎఫ్‌ఎ) పరీక్షలకు 20 మార్కులు, బోర్డు పరీక్షలకు 80 మార్కులు ఉంటాయని, అం దులో ఎలాంటి మార్పులు ఉండవని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేశారు. కంపోజిట్ కోర్సులు, ఒకేషనల్ ఎస్‌ఎస్‌సి కోర్సుల మా ర్కుల విధానంలో ఎలాంటి మార్పు ఉండదని తెలిపారు. అయితే ఈ నూతన విధానం 2020-21 విద్యా సంవత్సరానికి మాత్రమే వర్తిస్తుందని ఉత్తర్వుల్లో ప్రభుత్వం పేర్కొంది.

మే 17 నుంచి 26 వరకు టెన్త్ పరీక్షలు

రాష్ట్రంలో పదవ తరగతి పరీక్షలు మే 17వ తేదీ నుంచి 26వ తేదీ వరకు జరుగనున్నాయి. ఫిబ్రవరి 1 నుంచి పాఠశాలలు ప్రారంభం కాగా, ఈ విద్యాసంవత్సరం మే 26 చివరి పనిదినంగా నిర్ణయించారు. మార్చిలోగా ఫార్మేటివ్ అసెస్‌మెంట్(ఎఫ్‌ఎ)- 1 పరీక్షలు జరుగనుండగా, ఏప్రిల్ 15లోగా ఫార్మేటివ్ అసెస్‌మెంట్(ఎఫ్‌ఎ) జరుగనున్నాయి. మే 7 నుంచి 13 వరకు సమ్మేటివ్ అసెస్‌మెంట్(ఎస్‌ఎ) పరీక్షలు జరుగనున్నాయి. ఈ విద్యాసంవత్సరం 70 శాతం సిలబస్ నుంచే పరీక్షల్లో ప్రశ్నలు రానుండగా, 30 శాతం సిలబస్‌కు అసైన్‌మెంట్లు లేదా ప్రాజెక్ట్‌వర్క్‌కు కేటాయించారు.

కొవిడ్ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఈ విద్యాసంవత్సరం జనవరి 31 వరకు ప్రత్యక్ష విద్యాబోధన లేకపోవడంతో విద్యార్థులు ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వం పదవ తరగతి పరీక్షల్లో 11 పేపర్లకు ఆరు పేపర్లకు కుదించింది. ఈ మేరకు టెన్త్ పరీక్షల్లో ఆరు ప్రశ్నపత్రాల విధానాన్ని అమలు చేయాలని నిర్ణయించింది. సాధారణంగా తెలుగు, ఇంగ్లిష్, గణితం,సామాన్య శాస్త్రం, సాంఘిక శాస్త్రం సబ్జెక్టుల్లో రెండు పేపర్ల చొప్పున ఉండగా హిందీ సబ్జెక్టుకు మాత్రం ఒకే పేపర్ ఉంది.ఈ ఏడాది రెండు పేపర్లు ఉండే సబ్జెక్టులకు ఒక పేపరే ప్రశ్నపత్రం ఉండనుంది.

SSC exams to have only six papers this year