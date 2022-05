పకడ్బందీగా ‘పది’ పరీక్షలు

హైదరాబాద్: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో టెన్త్ ప్రశ్నాపత్రం లీక్ కావడంతో రాష్ట్రంలో జరుగనున్న పదవ తరగతి పరీక్షల్లో ఎలాంటి అక్రమాలు, అవకతవకలకు తావు లేకుండా పకడ్బంధీగా పరీక్షలు నిర్వహించేలా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. పదో తరగతి పరీక్షలు జరిగే అన్ని పరీక్షా కేంద్రాలను అధికారులతో సహా ఎవరికీ ఫోన్లను అనుమతి ఉండదని ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం స్పష్టం చేసింది. ఈ నెల 23 నుంచి జరుగనున్న టెన్త్ పరీక్షలను సజావుగా నిర్వహించేందుకు ఇప్పటికే డీఈవోలకు ఆదేశాలు జారీచేసింది. గతంలో జారీ చేసిన సూచనలకు కొనసాగింపుగా.. ఎస్‌ఎస్‌సీ పబ్లిక్ పరీక్షలను శాంతియుతంగా, విజయవంతంగా నిర్వహించేందుకు ఈ సూ చనలు అమలు చేయాలని స్పష్టం చేసింది. పదవ తరగతి పరీక్షల్లో ఎలాంటి అవకతవకలకు తావు లేకుండా పకడ్బంధీగా నిర్వహించేలా ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. అందులో భాగంగా పరీక్షల విధుల్లో ఉన్న చీఫ్ సూపరింటెండెంట్లు సహా ఇన్విజిలేటర్లు, డిపార్ట్‌మెంటల్ అధికారులు, నాన్ టీచింగ్, ఏఎన్‌ఎంలు, పోలీసు సిబ్బంది వంటి ఇతర శాఖల సిబ్బందికి మొబైల్ ఫోన్లకు అనుమతి ఉండదని తెలిపింది.

పరీక్షా కేంద్రాల్లో విద్యార్థులు సమయం చూసుకోవడానికి సాధారణ వాచ్ మినహా స్మార్ట్ వాచ్‌లు, డిజిటల్ వాచ్‌లు, కెమెరాలు, బ్లూటూత్ పరికరాలు, ఇయర్ ఫోన్లు, ట్యాబ్‌లు, ల్యాప్‌టాప్‌లు, ఫిట్‌నెస్ ట్రాకర్లు మొదలైన ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను అనుమతించకూడదని తెలిపింది. ఈ నియమాలను కచ్చితంగా అమలు చేయాలని, సిబ్బంది లేదా అభ్యర్థుల వద్ద పరీక్ష కేంద్రం ప్రాంగణంలో ఏదైనా ఫోన్ లేదా ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ పరికరం గుర్తిస్తే వెంటనే జప్తు చేయాలని పేర్కొంది. పదవ తరగతి పరీక్షలలో ఎవరైనా అక్రమాలకు పాల్పడితే వారిపై పబ్లిక్ పరీక్షల (మాల్ ప్రాక్టీస్ నివారణ) చట్టం 25/1997 కింద కేసులు నమోదు చేయనున్నారు. దుష్ప్రవర్తనకు పాల్పడిన వ్యక్తులందరిపై కఠినంగా కఠినంగా ఈ చట్టాన్ని అమలు చేస్తారు. చట్టంలోని నిబంధనలకు ప్రకారం అక్రమాలకు పాల్పడిన వ్యక్తులకు జైలు శిక్ష కూడా పడే అవకాశం ఉంటుందని అధికారులు పేర్కొన్నారు.

టెన్త్ పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద అందరికీ కనిపించే విధంగా డిఇఒ, ఎంఇఒల ఫోన్ నెంబర్లు పెట్టనున్నారు. ఆయా పరీక్షా కేంద్రాలలో ఏమైనా అక్రమాలు జరిగినట్లు తెలిస్తే విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, సిబ్బంది ఎవరైనా ఆ నెంబర్లకు ఫోన్ చేసి ఫిర్యాదు చేసేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో పదవ తరగతి పరీక్షలకు 2,861 పరీక్షా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రతి పరీక్ష కేంద్రంలో ఒక సీసీ కెమెరా ఏర్పాటు చేసి సిసి కెమెరాల నిఘాలో సీల్ ప్రశ్నాపత్రాల బండిళ్లను తెరువనున్నారు. కెమెరాను చీఫ్ సూపరింటెండెంట్ గదిలో బిగించి, సీల్ చేసిన ప్రశ్నపత్రాలను ఓపెన్ చేస్తున్నప్పుడు రికార్డు చేస్తారు. రాష్ట్రంలో పదవ తరగతి వార్షిక పరీక్షలకు 5,09,275 మంది విద్యార్థులు హాజరుకానున్నారు. ఈ నెల 23 నుంచి జూన్ 1 వరకు ఉదయం 9.30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12.45 గంటల వరకు ఈ పరీక్షలు జరుగనున్నాయి. ఇప్పటికే ఈ పరీక్షలకు సంబంధించిన హాల్ టికెట్లను ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం ఆయా పాఠశాలలకు పంపించింది. పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుల నుంచి విద్యార్థులు తమ హాల్ టికెట్లు తీసుకోవాలి. విద్యార్థులు సౌకర్యం కోసం విద్యాశాఖ వెబ్‌సైట్‌లో కూడా హాల్ టికెట్లు అందుబాటులో ఉంటారు. విద్యార్థులు నేరుగా www.bse.telangana.gov.in వెబ్‌సైట్ నుంచి హాల్ టికెట్లు డౌన్‌లోడ్ చేసుకుని పరీక్షలకు హాజరుకావచ్చని అధికారులు తెలిపారు.

SSC public exams will be conducted from may 23