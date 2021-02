జమ్మూ కశ్మీర్‌పై అమిత్ షా

పునర్వవస్థీకరణ బిల్లుకు లోక్‌సభ ఆమోదం

న్యూఢిల్లీ : జమ్మూ కశ్మీర్‌కు సరైన సమయంలో రాష్ట్ర హోదా కల్పిస్తామని కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా లోక్‌సభలో తెలిపారు. జమ్మూ కశ్మీర్ పునర్‌వ్యవస్థీకరణ బిల్లుపై లోక్‌సభలో ప్రసంగించిన ఆయన ఈ ప్రాంతానికి రాష్ట్ర ప్రతిపత్తి కల్పించడం జరుగుతుందని, ఇది అన్ని అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని సముచిత సమయంలో చేస్తామని తెలిపారు. చర్చ తరువాత జమ్మూ కశ్మీర్ పునర్ వ్యవస్థీకరణ సవరణ బిల్లుకు లోక్‌సభ ఆమోదం తెలిపింది. చర్చ దశలో అమిత్ షా కాంగ్రెస్‌పై తీవ్రంగా విరుచుకుపడ్డారు. జమ్మూ కశ్మీర్ విషయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ 70 ఏళ్లుగా నిమ్మకునీరెత్తినట్లుగా ఉందని, అయితే ఇప్పుడు మోడీ ప్రభుత్వం నుంచి సమాధానాలు డిమాండ్ చేస్తోందని విమర్శించారు. రాష్ట్ర పునర్ వ్యవస్థీకరణ బిల్లు తేవడంపై కాంగ్రెస్ వక్రభాష్యాలకుదిగుతోందని, బిల్లు తెస్తే రాష్ట్ర హోదా ఇవ్వనట్లుగా భావించడం అనుచితం అని తెలిపారు.

సరైన సమయంలో హోదా కల్పించడం జరుగుతుందని తెలిపారు. రాష్ట్రానికి సంబంధించి 70 ఏళ్లు కాంగ్రెస్ చేసిందేమిటని ప్రశ్నించారు. అక్కడ వారి హయాంలో అరాచకం నెలకొందని, ఇప్పుడు హింస అశాంతితో కూడిన పాతరోజులు కశ్మీర్‌కు ఇకపై ఎప్పుడూ రానేరావని తెలిపారు. అధికార వికేంద్రీకరణ జరుగుతోంది. అక్కడ పంచాయతీలకు పరిపాలనా, ఆర్థికపరమైన అధికారాలు ఇచ్చినట్లు తెలిపారు. ఆర్టికల్ 370 రద్దు కీలక ప్రక్రియ అని దీని తరువాత కేంద్రం జమ్మూ కశ్మీర్ అభివృద్ధిపై దృష్టి పెట్టిందన్నారు. అట్టడుగు స్థాయిలో అధికార వికేంద్రీకరణకు చర్యలు తీసుకున్నారని పంచాయతీ ఎన్నికలలో 51 శాతానికి పైగా పోలింగ్ జరిగింది. ఎవరూ వేలెత్తి చూపలేని విధంగా ఎన్నికల ప్రక్రియ జరిగిందని అన్నారు. లోక్‌సభలో ప్రభుత్వం పునర్ వ్యవస్థీకరణ సవరణ బిల్లు 2021ను తీసుకువచ్చింది. సంబంధిత 2019 బిల్లుకు సవరణలతో ఇప్పటి బిల్లు తీసుకురావడంపై వెల్లువెత్తిన విమర్శలపై అమిత్ షా స్పందించారు.

Statehood will be given to J&K at an appropriate time