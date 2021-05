కరోనా నియంత్రణకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలు

ధాన్యం కొనుగోళ్లపై సమీక్షా సమావేశం

కరోనా నియంత్రణకు జిల్లాకొక టాస్క్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు

రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్‌రెడ్డి

పెబ్బేరు : ప్రపంచాన్ని గడగడలాడిస్తున్న కరోనా మహమ్మారి నివారణ చర్యలు ధాన్యం కొనుగోళ్లపై గురువారం రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్‌రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో పెబ్బేరు జూరాల అతిథి గృహంలో వనపర్తి, గద్వాల జిల్లా సమీక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. జిల్లా కలెక్టర్, జిల్లా వైద్యాధికారి, జిల్లా ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్, డ్రగ్ ఇన్స్‌పెక్టర్‌లతో టాస్క్ ఫోర్స్, ఆయా జిల్లాల ఇంచార్జీ మంతురుల పర్యవేక్షణలో టాస్క్ ఫోర్స్ పని చేస్తుంది. ఎఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితులపై సమీక్షించి ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్తుంది. ఈ విపత్కర పరిస్థితుల నుండి ప్రజలను కాపాడుకోవడమే లక్షంగా టాస్క్ ఫోర్స్ పని చేస్తుంది. మనోధైర్యానికి మించిన మందు లేదని, మరణాలు ఎక్కువగా సంభవిస్తున్నది వ్యాధి తీవ్రతతో కాదు ఆందోళనతోనే అన్నారు. కరోనా నియంత్రణలో వైద్య సిబ్బంది, పారిశుద్ద సిబ్బంది, పోలీసుల పాత్ర ప్రముఖమైనదన్నారు. వైద్య వృత్తి ఎంతో పవిత్రమైనదన్నారు.

వైద్యో నారాయణో హరి అని ఉరికే అనలేదు. కరోనా నియంత్రణలో వారి పాత్ర ఎనలేనిదన్నారు. ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్లు అందరికి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నామన్నారు. శాంతా బయోఎక్ అధినేత వరప్రసాద్‌రెడ్డి స్వయంగా ఈ విషయం వెల్లడించారు. మనోధైర్యం కోల్పోతే మనిషిలో యాంటీబాడీస్ ఉత్పత్తి కావడం ఆగిపోతుంది. ధైర్యంగా ఉంటే యాంటిబాడీస్ ఉత్పత్తి అవుతాయి. వ్యాధి లక్షణాలు ఉన్న వారిని ఐసోలేషన్‌లో ఉంచితే ఇబ్బంది ఉండదు. అందుకే ఇంటింటి సర్వేలో జ్వర పీడితలను గుర్తించి మందులు అందజేయడం జరిగింది. ఎక్కువగా ఆందోళన చెందిన వారే ఆసుపత్రుల వైపు పరుగులు పెడుతున్నారు. రోగితో పాటు, వారి వెంట ఉన్న వారు ధైర్యంగా ఉండాలన్నారు. ఆక్సిజన్, ఇతర వైద్య సదుపాయాలు, సౌకర్యాలు కల్పించాల్సిన అవసరం ఏంటి వివరాలు ఇస్తే వెంటనే ప్రభుత్వానికి చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.

వ్యవసాయ పనులు, దాని అనుబంధ పనులకు వెళ్లే వారికి ఎలాంటి పాసులు అవసరం లేదన్నారు. ప్రత్యేక పరిస్థితులలో బయటకు వెళ్లే వారికే పాసులన్నారు. కరోనా వచ్చిన వారు దానిని బయటకు చెప్పుకోవడం నమోషిగా, అవమానంగా భావిస్తున్నారు. కరోనా సోకిన వారు ధైర్యంగా ముందుకు వచ్చి చికిత్స పొందాన్నారు. ఐసోలేషన్‌లో ఉండి మందులు వాడాలన్నారు. గద్వాలా జిల్లాలో లక్షా 36,925 మందిని సర్వే చేసి 3241 మందికి మందులు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. 138 మంది ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. వనపర్తి జిల్లాలో లక్షా 39,445 మందిని సర్వే చేయగా 3274 మంది లక్షణాలున్న వారికి మందులు పంపిణీ చేయడం జరిగిందన్నారు.

ఆసుపత్రిలో 62 మంది చికిత్స పొందుతున్నారు. హమాలీల కొరతను అరికట్టాలన్నారు. ధాన్యం బస్తా బరువు 40 కిలోలే కాయకష్టం చేసే ప్రతి ఒక్కరు బస్తాలను ఎత్తొచ్చన్నారు. ఈ దిశగా గ్రామాలలో చైతన్యం చేసి కొనుగోలు కేంద్రాల నుండి ధాన్యం బస్తాలు తరలించాలన్నారు. ధాన్యం తరలింపు, మిల్లర్ల విషయంలో ఉదాసీనంగా వ్యవహరించవద్దన్నారు. పెబ్బేరులో నిర్వహించిన సమీక్షా సమావేశానికి హాజరైన ఎంపీపీ రాములు, ఎమ్మెల్యేలు, బీరం హర్షవర్ధన్‌రెడ్డి, వీఎం అబ్రహం, బండ్ల కృష్ణమోహన్‌రెడ్డి, ఆల వెంకటేశ్వర్‌రెడ్డి, వనపర్తి ఇంచార్జీ కలెక్టర్ వెంకట్రావు, వనపర్తి , గద్వాల అదనపు కలెక్టర్లు వేణుగోపాల్, రఘురామశర్మ, ఎస్పీలు అపూర్వరావు, రంజన్త్రన్‌కుమార్, జిల్లా వైద్యాధికారులు, జిల్లా ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ పాల్గొన్నారు.

Steps Taken by the Government to Fight Coronavirus