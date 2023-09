- Advertisement -

హైదరాబాద్: నగరంలో వీధి కుక్కలు మరోసారి రెచ్చిపోయాయి. టప్పాచబుత్రలో వీధికుక్క దాడి చేయడంతో 5 ఏళ్లలోపు బాలుడు తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. సీసీటీవీ ఫుటేజీ శుక్రవారం సోషల్ మీడియాలో ప్రత్యక్షమైంది. వీడియోలో, పిల్లవాడు తన పరిసరాలను పట్టించుకోకుండా పక్క లేన్ నుండి బయటకు వెళ్లి, చేతిలో బొమ్మతో ఆడుకోవడం చూడవచ్చు. దారి దాటుతున్న కుక్క.. చిన్నారిపైకి దూసుకెళ్లి మెడపై దాడి చేసి నేలపైకి లాక్కెళ్లింది. అదృష్టవశాత్తూ, సమీపంలో నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న ఓ మహిళ బాలుడిని రక్షించింది. అయితే, కుక్క మహిళపై దాడి చేయడానికి ప్రయత్నించింది. అయితే బాటసారుడు అతన్ని రాయితో తరిమికొట్టాడు. బాలుడికి శస్త్రచికిత్స చేయవలసి ఉందని, దీని కోసం అతని తల్లిదండ్రులకు రూ. 3 లక్షల ఖర్చు అవుతుందని వైద్యులు చెప్పినట్లు సమాచారం.

Stray dog menace haunts Hyderabad once again.@KP_Aashish This footage is scary especially the way the dog pounced on the little kid. Incident at Tappachabutra couple of days ago. Now the parents of the kid are forced to spend Rs 3 lakh for the boy's surgery! pic.twitter.com/IONkce2eds

— Mohammed Mubeen (@Mohamme73952323) September 8, 2023