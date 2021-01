లండన్ : బ్రిటన్‌ను అల్లకల్లోల పరుస్తున్న కరోనా కొత్త స్ట్రెయిన్‌ను నియంత్రించడానికి ప్రస్తుతం అమలు చేస్తున్న లాక్‌డౌన్ నిబంధనలు మరింత కట్టుదిట్టం చేయనున్నట్టు బ్రిటన్ ప్రధాని బోరిస్ జాన్సన్ ఆదివారం హెచ్చరించారు. కొత్త స్ట్రెయిన్ కరోనా వ్యాపిస్తున్నందున దేశం మొత్తం మీద స్కూళ్లన్నీ మూసివేయాలని టీచర్ల యూనియన్లు పిలుపునివ్వగా, జాన్సన్ మాత్రం వైరస్ ప్రభావం అంతగా లేని లేదా స్వల్పంగ ఉన్న ప్రాంతాల స్కూళ్లకు పిల్లలను తల్లిదండ్రులు పంపవచ్చని సూచించారు.

ఏదెలాగున్నా ఈ వారాంతంలో కరోనా కేసులు 57,725 కు పెరిగాయని, మృతుల సంఖ్య 75000 చేరిందని, ఈ పరిస్థితుల్లో నియంత్రణ నిబంధనలు మరింత విస్తరింప వలసిన అవసరం ఉందన్నారు. స్కూళ్లు సురక్షితమని, యువకులకు, పిల్లలకు వైరస్ ముప్పు చాలా తక్కువ అని అలాగే సిబ్బందికి కూడా చాలా తక్కువ రిస్కు అని, ఆయన అన్నారు. అందువల్ల విద్యవల్ల ప్రయోజనాలు చాలా ఉంటాయని చెప్పారు. సోమవారం నుంచి ఆస్ట్రాజెనెకా వ్యాక్సిన్ పంపిణీకి ఎన్‌హెచ్‌ఎస్ ఏర్పాట్లు చేస్తోందని, వచ్చే వారం కొత్త వ్యాక్సిన్ తాలూకు 5,30,000 డోసులు అందుబాటు లోకి వస్తాయని చెప్పారు.

Stricter lockdown restriction likely on the way