తోటి విద్యార్థిని కాల్చి చంపిన 15 ఏళ్ల బాలుడు

అమెరికాలోని ఆర్కాన్సాస్ జూనియర్ హైస్కూల్‌లో దారుణం

పైన్‌బ్లఫ్ (అమెరికా): అమెరికా ఆర్కాన్సాస్ రాష్ట్రంలోని ఓ జూనియర్ హైస్కూలులో ఓ 15 ఏళ్ల విద్యార్థి తోటి విద్యార్థిపై కాల్పులు జరిపడంతో అతను చనిపోయాడు. కాగా కాల్పులకు పాల్పడిన బాలుడ్ని జువనైల్ సెంటర్‌లో నిర్బంధంలో ఉంచినట్లు అధికారులు తెలిపారు. వాట్సన్ చాపెల్ జూనియర్ హైస్కూలులో సోమవారం ఉదయం పది గంటలసమయంలో విద్యార్థులు తరగతులు మారుతున్నప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగింది. ఈ ఘటన అనంతరం పాఠశాలను మూసివేశారు. కాల్పులు జరిపిన విద్యార్థి పారిపోగా, పోలీసు జాగిలం సాయంతో పట్టుకున్నట్లు అధికారులు చెప్పారు. తీవ్రంగా గాయపడిన బాలుడ్ని హెలికాప్టర్‌లో లిటిల్ రాక్ ఆస్పత్రికి తరలించగా అక్కడ అతను చనిపోయాడని పైన్‌బ్లఫ్ పోలీసు అధికారి లెఫ్టెనెంట్ డేవిడ్ డిఫూర్ చెప్పారు. కాగా ఇది కచ్చితంగా ఉద్దేశపూర్వకంగా జరిగిన సంఘటనే అని తాము బలంగా విశ్వసిస్తున్నట్లు ఆయన చెప్పారు.కాల్పులు జరిపిన విదార్థిని జువనైల్ డిటెన్షన్ సెంటర్‌కు తరలించామని, కాగా అతనిపై జువనైల్ కోర్టులో అభియోగాలు నమోదు చేయాలో లేక అడల్ట్ కోర్టులో నమోదు చేయాలో ప్రాసిక్యూటర్లు ఇంకా నిర్ణయించలేదని ఆయన తెలిపారు. కాగా వయసు దృష్టా బాలుడి పేరును పోలీసులు వెల్లడించలేదు.

