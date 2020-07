సుహర్ష రాష్ట్రానికి గర్వకారణం

హైదరాబాద్: అమెరికాలోని ప్రతిష్టాత్మకమైన అబర్న్ యూనివర్సిటీలో సీటు సాధించిన సింగరేణి ముద్దు బిడ్డ సుహర్ష రాష్ట్రానికి గర్వకారణమని మాజీ ఎంపి, తెలంగాణ జాగృతి వ్యవస్థాపక అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత అభినందించారు. మంచిర్యాలకు చెందిన సుహర్షతో కల్వకుంట్ల కవిత వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌లో మాట్లాడారు. సుహర్షకు అన్నిరకాల సహకారాలను అందించనున్నట్లు కవిత తెలిపారు. సుహర్ష తల్లిదండ్రులతోనూ కవిత మాట్లాడి ఆమె మరింత ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.

సుహర్ష ములుగులోని తెలంగాణ ఫారెస్టు కాలేజ్ అండ్ రిసెర్చ్ ఇన్‌స్టిస్టూట్‌లో బిఎస్‌సి ఫారెస్టు కోర్సు పూర్తి చేశారు. తెలంగాణ ఫారెస్టు యూనివర్సిటీ అబర్న్ యూనివర్సిటీ మధ్య జరిగిన ఎంఒయు మేరకు అమెరికాలోని అబర్న్ యూనివర్సిటీలో సుహర్ష ఎంఎస్ ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో సీటు సాంధించడం పట్ల కవిత ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. అలాగే యూనివర్సిటీ నుంచి రూ.25 లక్షల ఫీజు రద్దుతో పాటు సుహర్షకు 1500ల డాలర్ల ఉపకారవేతనం యూనివర్సిటీ ప్రకటించడం పట్ల కవిత హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

జ్ఞాపకాలను నెమరు వేసుకున్న కవిత

వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌లో తాను అమెరికాలో చదువుకున్నప్పటి జ్ఞాపకాలను సుహర్షతో పంచుకున్నారు. మిసిసిప్పిలో ఎంఎస్ చదువుకున్న కవిత అప్పుడు 500 డాలర్లు స్టైఫండ్ పొందినట్లు తెలిపారు. ప్రస్తుతం సుహర్ష సీటు సాధించిన అలబామా పక్కనే మిసిసిప్పి నగరంలో కవిత ఉన్నారు. అక్కడి పరిస్థితులను సుహర్షతో కవిత పంచుకున్నారు. అలాగే కవితక్క అంటే ఎనలేని అభిమానమని సుహర్ష చెప్పారు. అనేక పర్యాయాలు కవితతో మాట్లాడాలని చేసిన ప్రయత్నాలు ఫలించలేదని చెప్పారు. అయితే ఇప్పుడు అక్క స్వయంగా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా తనతో మాట్లాడటం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని సుహర్ష చెప్పారు.

Students like Suharsha make us proud. Congratulated her for recieving fee waiver and scholarship at Auburn University. May she achieve all her goals. Feels so nostalgic, remembered my University days in the US, after our chat.#TelanganaFCRI pic.twitter.com/25kw2xrvUs

— Kavitha Kalvakuntla (@RaoKavitha) July 25, 2020