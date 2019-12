లక్నో: బారెల్లీ సబ్ ఇస్పెక్టర్ తోపాటు మరో ఇద్దరిపై కేసు నమోదైంది. సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ తన భర్తపై దాడి చేసి, తనపై అత్యాచారానికి పాల్పడినట్లు ఓ మహిళ ఆరోపిస్తూ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. అయితే, గత అగస్టు నెలలో బాధితురాలు ఫిర్యాదు చేయగా.. మూడు నెలల తర్వాత ఛీఫ్ జుడీషియల్ మెజీస్ట్రేట్ ఆదేశాలతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. బాదితురాలి భర్త బంధువు అయిన ఓ అమ్మాయి తన ప్రియుడితో కలిసి వెళ్లిపోయింది. దీంతో ఆ అమ్మాయి కనిపించడంలేదని బాదితురాలు, ఆమె భర్త కటియా పోలీస్ ఔట్ పోస్ట్ వద్ద విధులు నిర్వహిస్తున్న సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్‌కు ఫిర్యాదు చేశారు.

ఈ కేసులో తన భర్త, మరో ఇద్దరు బంధువులను అనుమానించిన సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ అరుణ్ కుమార్ విచారణ పేరుతో వారిని అదుపులోకి తీసుకొని కొట్టాడని.. ఆ తర్వాత తనపై అత్యాచారం చేశాడని ఆగస్టు 23న బాధితురాలు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. అయితే, నిందితుడు సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ కావడంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేయలేదు. ఈ క్రమంలో ప్రియుడితో వెళ్లిపోయిన అమ్మాయి కోర్టు ముందు హాజరై.. తాను ప్రేమించిన వ్యక్తితోనే జీవించాలని కోరుకుంటున్నానని పేర్కొంది. ఈ కేసులో నిర్లక్ష్యం వహించడమే కాకుండా అత్యాచార ఆరోపణలు ఎదర్కొంటున్న సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ తోపాటు మరో ఇద్దరిపై కేసు నమోదు చేయాలని కోర్టు పోలీసులను ఆదేశించింది. అనంతరం బాధితురాలిని వైద్య పరీక్షల కోసం ఆస్పత్రికి తరలించి రిపోర్ట్స్ ను పోలీసులు రికార్డు చేయనున్నారు. త్వరలో ఈకేసుపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టి, నివేదికను కోర్టుకు అందజేయనున్నారు.

sub inspector booked for raping woman in UP