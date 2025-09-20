Saturday, September 20, 2025
Homeతాజా వార్తలు
తాజా వార్తలురాష్ట్ర వార్తలుస్పెషల్ ఆర్టికల్స్

రాజకీయాల్లో తొక్కుకుంటూ వెళ్లాల్సిందే: కవిత

17
- Advertisement -
Supreme Court behalf Jagruti
- Advertisement -

హైదరాబాద్: సుప్రీం కోర్టు స్టే ఉన్నప్పటికీ ఆల్మట్టి ఆనకట్ట ఎత్తు పెంచేందుకు కర్ణాటక సిద్ధమైందని తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత తెలిపారు. ఆల్మట్టిపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లాలని అన్నారు. ఈ సందర్భంగా కవిత మీడియాతో మాట్లాడుతూ..ప్రభుత్వం వెళ్లకుంటే జాగృతి తరపున సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయిస్తానని, మహారాష్ట్ర ఇప్పటికే స్పందించి కోర్టును ఆశ్రయిస్తామని ప్రకటించిందని తెలియజేశారు. ఆల్మట్టి ఎత్తు పెంచితే కృష్ణాలో క్రికెట్ ఆడుకోవడం తప్ప ఏమీ ఉండదని రేవంత్ ప్రభుత్వానికి చురకలంటించారు. పదేళ్లలో ఆర్డిఎస్ తుమ్మిళ్ల, పాలమూరు- రంగారెడ్డి పూర్తి చేసుకోలేకపోయామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సిఎం రేవంత్ రెడ్డి కూడా కృష్ణా ట్రైబ్యునల్ విచారణకు వెళ్లాలని సూచించారు.

బిఆర్ఎస్ పార్టీ, మాజీ మంత్రి, ఎమ్మల్యే హరీశ్ రావు, సంతోష్ సోషల్ మీడియా తన పైనే దాడి చేస్తున్నాయని, సోషల్ మీడియాలో తనపై దాడిని ప్రజలు గమనిస్తున్నారని కవిత పేర్కొన్నారు. బిసి రిజర్వేషన్లపై ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోకపోతే నిరసనలు తెలుపుతామని, ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేశానని..ఆమోదించాలని ఛైర్మన్ ను కోరానని చెప్పారు. ప్రజాస్వామ్యంలో ఎన్ని పార్టీలు ఉంటే అంత మంచిదని, ప్రజాస్వామ్యంలో కొత్త పార్టీలు వస్తే స్వాగతిస్తామని చెప్పారు. రేపు చింతమడకలో జరిగే తుకమ్మ వేడుకల్లో పాల్గొంటానని స్పష్టం చేశారు.

కాంగ్రెస్ లోకి వెళ్లాలన్న ఆలోచన తనకు లేదని, కాంగ్రెస్ పెద్దలు ఎవరూ నన్ను తనను సంప్రదించలేదని అన్నారు. సిఎం ఎందుకలా అంటున్నారో తెలియదని.. భయపడుతున్నారేమో? నని ఎద్దేవా చేశారు. కాళేశ్వరం అంశం లో తప్ప మాజీ మంత్రి హరీష్ రావుపై తనకు వేరే కోపం లేదని, ఇరిగేషన్ పై 2016 లోనే బిఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసింట్ కెటిఆర్ కు సూచించానని అన్నారు. నేరుగా సిఎంకే ఫైళ్లు వెళ్తున్నాయని బిఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసింట్ కెటిఆర్ కు చెప్పానని తెలిపారు. కిందిస్థాయి కమిటి పరిశీలన, ఆమోదం లేకుండానే సిఎంకు ఫైళ్లు వెళ్లాయని, జస్టిస్ పిసి ఘోష్ కమిషన్ నివేదిక చూస్తే అవన్నీ అర్థమవుతాయని అన్నారు. రాజకీయాల్లోఎవరూ స్పేస్ ఇవ్వరు.. తొక్కుకుంటూ వెళ్లాల్సిందేనని కవిత హెచ్చరించారు.

Also Read : కండువా కప్పితే పార్టీ మారినట్లేనా

- Advertisement -
Previous article
సూర్యాపేటలో ఏడుస్తుందని 12 నెలల కూతురిని నేలకేసి కొట్టిన తండ్రి
Next article
భారతీయులకు షాక్ ఇచ్చిన ట్రంప్

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

జిఎస్టి తగ్గింపుతో ముందే దసరా, దీపావళి : చంద్రబాబు

అందంతో పిచ్చెక్కిస్తున్న హంసా నందిని

ప్రభుత్వం రాసిన లేఖ సిబిఐ ముందుంది: రామచందర్

మహిళలు వడ్డీ వ్యాపారుల వద్దకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు: భట్టి

బీబీ నగర్ లో భర్త ఆత్మహత్య… చెరువులో దూకి భార్య ఆత్మహత్యాయత్నం

భారతీయులకు షాక్ ఇచ్చిన ట్రంప్

సూర్యాపేటలో ఏడుస్తుందని 12 నెలల కూతురిని నేలకేసి కొట్టిన తండ్రి

‘ఓజీ’ సినిమా ఫస్ట్ టికెట్ రూ. లక్ష పెట్టికొన్న అభిమాని

కత్తితో భార్యను నరికి… పారిపోయిన భర్త

థ్రిల్లింగ్ సన్నివేశాలతో టీజర్

ఎపి విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్

కీలక రేసింగ్ సన్నివేశాల షూటింగ్‌లో..

మణిపూర్ లో ముష్కరుల దాడి… ఇద్దరు జవాన్లు మృతి

ట్రైలర్ వచ్చేస్తోంది

బంగ్లాదేశ్‌తో శ్రీలంక ఢీ

పెద్దారెడ్డి ఇంటి ముందు జెసి ప్రభాకర్ రెడ్డి హంగామా… తాడిపత్రిలో టెన్షన్ టెన్షన్

గుంటూరులో బోల్తాపడిన ట్రావెల్స్ బస్సు

ఓమన్‌పై టీమిండియా ఘన విజయం… మ్యాచ్ హైలెట్స్

వచ్చే నెలలో మోడీ, ట్రంప్ భేటీ

కండువా కప్పితే పార్టీ మారినట్లేనా

మావోయిస్టు పార్టీలో ముసలం!

తెలంగాణ నోట్లో ఆల్‌మట్టి

మైనారిటీల సంక్షేమానికి రెండు పథకాలు

ఫిరాయింపు ఎంఎల్‌ఎలకు మళ్లీ నోటీసులు

ఐఫోన్ కోసం బారులు..బారులు

శనివారం రాశిఫలాలు (20-09-2025)

నేటి నుంచి యధాతధంగా ఆరోగ్య సేవలు అందుబాటులోకి

12,452 పోలీసు ఉద్యోగాల భర్తీకి కసరత్తు..!

ప్రముఖ అస్సామీ గాయకుడు జుబిన్ గార్గ్ కన్నుమూత

మరో 474 పార్టీలు డిలిస్టు

మణిపూర్‌లో సాయుధ ముఠా కాల్పులు

సరదా కోసం ప్రాణాలు తీసుకోవద్దు:నటుడు అబ్బవరం కిరణ్

సిబిఐకి ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు…?

‘ఓజీ’ ప్రీమియర్‌కు తెలంగాణ సర్కార్ అనుమతి

శ్రీశైలం ఘాట్‌లో ఎలివేటర్ కారిడార్

ఇందిరా మహిళా శక్తితో పేదరికం నిర్మూలన:మంత్రి సీతక్క

అతి తెలివితో హరీష్ రావు ప్రకటన: ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి

అభివృద్ధి కోసం కాంగ్రెస్‌తో కలిసి పనిచేస్తున్నా: కడియం శ్రీహరి

బిసిలను మోసం చేసిన కాంగ్రెస్: తీన్మార్ మల్లన్న

196 కిలోల నకిలీ కల్తీ అల్లం, వెల్లుల్లి పేస్టు పట్టివేత

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.