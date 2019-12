పౌరసత్వ సవరణ చట్టంపై స్టేకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరణ

న్యూఢిల్లీ: కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్తగా తీసుకొచ్చిన పౌరసత్వ సవరణ చట్టంపై స్టే ఇచ్చేందుకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది. అయితే ఈ కొత్త చట్టం రాజ్యాంగ ఉల్లంఘనగా ఆరోపిస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లపై స్పందించవలసిందిగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సుప్రీంకోర్టు బుధవారం నోటీసులు జారీచేస్తూ కేసు తదుపరి విచారణను జనవరి 22వ తేదీకి వాయిదా వేసింది. పౌరసత్వ సవరణ చట్ట నిబంధనలను ఇంకా ప్రకటించనందున ఈ చట్ట అమలును నిలిపివేయాలని సీనియర్ న్యాయవాది కపిల్ సిబల్ పిటిషనర్ తరఫున వాదించారు. కాగా, చట్టంపై స్టే ఇవ్వాలన్న వాదనను అటార్నీ జనరల్ కెకె వేణుగోపాల్ వ్యతిరేకించారు. పౌరసత్వ సవరణ బిల్లు గత వారం పార్లమెంట్‌లో ఆమోదం పొందిన నాటి నుంచి దీన్ని వ్యతిరేకిస్తూ దాదాపు 60 పిటిషన్లు సుప్రీంకోర్టులో దాఖలయ్యాయి.

SC refuses to give stay on CAA, Supreme Court has issued notice to Centre to respond on the bunch of petitions alleging violation of Constitution