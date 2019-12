నిమిషానికి 95 బిర్యానీ ప్లేట్లు ఆర్డర్ ఇస్తున్నారు మనోళ్లు

న్యూఢిల్లీ: భారతదేశంలో బిర్యానీ ప్రియుల సంఖ్య రోజురోజుకీ పెరిగిపోతోంది. తాజా సర్వేల ప్రకారం మనదేశంలో ప్రతి నిమిషానికి 95 ప్లేట్ల బిర్యానీ ఆన్‌లైన్‌లో ఆర్డర్ అవుతున్నాయి. అంటే ప్రతి సెకనుకు 1.6 ప్లేట్ల బిర్యానీ అన్నమాట. దీన్ని బట్టి బిర్యానీ అంటే భారతీయులకు ఎంత మక్కువో ఇట్టే పసిగట్టవచ్చు. ఆన్‌లైన్ ఫుడ్ డెలివరీ ప్లాట్‌ఫామ్ స్విగ్గీ రూపొందించిన ఒక నివేదిక ప్రకారం వరుసగా మూడవ సంవత్సరం ఇతర ఏ ఆహార పదార్థాల కన్నా బిర్యానీకే అత్యధిక ఆర్డర్‌లు వస్తున్నాయి. బిర్యానీ తర్వాత ప్రజలు అత్యధికంగా ఇష్టంగా తినే పదార్థాలలో కిచిడీ, మసాలా దోసె, పనీర్ బటర్ మసాలా, చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్, వెజ్ ఫ్రైడ్ రైస్, తండూరీ చికెన్, దాల్ మఖానీ వంటివి ఉన్నాయి.

ఇక స్వీట్ల విషయానికి వస్తే ప్రజలు అత్యధికంగా గులాబ్ జామూన్ అంటే ఇష్టపడుతున్నారు. ఢిల్లీ, బెంగళూరు, ముంబై, హైదరాబాద్, చెన్నై తదితర నగరాలలో ప్రజలు అత్యధికంగా గులామ్ జామూన్ కోసం ఆర్డర్‌లు ఇస్తున్నారు. స్విగ్గీ యాప్ ద్వారా ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు 17,69,399 ప్లేట్ల గులామ్ జామూన్‌లు అమ్ముడుకాగా, 2,00,301 ప్లేట్ల హల్వా ఆర్డర్‌లు డెలివరీ అయ్యాయి. ఐస్‌క్రీమ్‌ల విషయానికి వస్తే దాదాపు 12 లక్షల మంది ఫలూదాకు ఆర్డర్ ఇచ్చారు. అలాగే చాకో పై డ్రింక్ కూడా బాగా అమ్ముడుపోయాయి.

Swiggy reports Indians ordered 95 Biryanis per minute, According to report Falooda is the new favourite dessert this year for Indians