మెల్‌బోర్న్: ఆస్ట్రేలియా వేదికగా ఈ ఏడాది అక్టోబర్‌లో పురుషుల ట్వంటీ20 ప్రపంచకప్ జరగడం దాదాపు అసాధ్యమేనని చెప్పాలి. ఇప్పటికే తాము ప్రపంచకప్ నిర్వహించలేమని క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా చైర్మన్ ఎర్ల్ ఎడ్డింగ్స్ ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో ఈసారి ప్రపంచకప్ నిర్ణీత సమయంలో జరగడం కష్టంగా మారింది. నిర్వాహక దేశానికి చెందిన క్రికెట్ బోర్డు చైర్మన్ ప్రపంచకప్ నిర్వహించలేమని స్వయంగా ప్రకటించినా అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మండలి మాత్రం ఆ విషయంలో స్పందించక పోవడం ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది.

ఐసిసి వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై భారత్‌తో సహా పలు దేశాలకు చెందిన క్రికెట్ బోర్డులు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఇదిలావుండగా ప్రస్తుతం ఐసిసికి తాత్కాలిక చైర్మన్‌గా వ్యవహరిస్తున్న శశాంక్ మనోహర్ కావాలనే నాన్చుడు ధోరణిని అవలంభిస్తున్నారని బిసిసిఐ ప్రతినిధి ఒకరూ తీవ్రంగా విమర్శించారు. ఇదిలావుండగా ఐసిసి స్పందించక పోయినా ఈసారి మాత్రం వరల్డ్‌కప్ నిర్ణీత షెడ్యూల్ ప్రకారం జరగడం ప్రశ్నార్థకమే. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కరోనా మహమ్మరి ఇంకా తగ్గు ముఖం పట్టక పోవడం, ఆస్ట్రేలియాలో ఇప్పటికీ కఠినమైన ఆంక్షలు అమల్లో ఉండడం తదితర కారణాలతో ప్రపంచకన్ నిర్వహణ సందేహంగా తయారైంది.

ఒకవేళ ప్రపంచకప్ నిర్వహణకు క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా ముందుకు వచ్చినా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నెలకొన్న పరిస్థితుల్లో అన్ని దేశాల జట్లు టోర్నీలో పాల్గొనడం అసాధ్యంగా కనిపిస్తోంది. అంతేగాక కరోనా భయం నేపథ్యంలో మైదానంలో అభిమానులకు అనుమతి ఇవ్వడం కష్టంగా తయారైంది. ఖాళీ స్టేడియాల్లో ప్రపంచకప్‌ను నిర్వహించేందుకు ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ బోర్డు పెద్దగా ఆసక్తి కనబరచడం లేదు. ఇలాంటి సమయంలో ఈ ఏడాది ప్రపంచకప్ నిర్వహణ లేనట్టేనని చెప్పొచ్చు.

T20 World Cup unlikely to take place this year