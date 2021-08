శ్రీనగర్ : జమ్మూకశ్మీర్ లోని లద్దాఖ్‌లో అతి ఎత్తైన మొబైల్ థియేటర్ సోమవారం ప్రారంభమైంది. సముద్ర మట్టానికి సుమారు 11,562 అడుగుల ఎత్తులో, తక్కువ ఖర్చుతో అన్ని సౌకర్యాలతో ఈ మొబైల్‌ థియేటర్‌ను నెలకొల్పారు. మారుమూల గ్రామాల ప్రజలు కూడా సినిమాకు దగ్గర కావాలనే ఉద్దేశంతో ఈ థియేటర్‌ను ఏర్పాటు చేసినట్టు పిక్చర్‌ టైమ్‌ ఫౌండర్‌, సీఈఓ సుశీల్‌ వెల్లడించారు. ఈ థియేటర్ లో బాలీవుడ్‌ హీరో అక్షయ్‌కుమార్‌ నటించిన ‘బెల్‌బాటమ్‌’ సినిమాను తొలిసారి ప్రదర్శించారు. ఈ విషయాన్ని అక్షయ్‌కుమార్‌ ట్విట్ చేశారు. ఈ థియేటర్ లో తన సినిమాను ప్రదర్శించడం తనకు దక్కిన గౌరవంగా భావిస్తున్నానని అక్షయ్ పేర్కొన్నారు. ఈ సినిమాకు రంజిత్‌ ఎం.తివారీ దర్శకత్వం వహించారు. వాణీకపూర్‌, లారా దత్తా కీలక పాత్రలు పోషించారు.

Makes my heart swell with pride that BellBottom was screened at World’s highest mobile theatre at Leh in Ladakh. At an altitude of 11562 ft, the theatre can operate at -28 degrees C. What an amazing feat! pic.twitter.com/5ozbpkTCIb

