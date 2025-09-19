Friday, September 19, 2025
Homeతాజా వార్తలు
తాజా వార్తలుసినిమాస్పెషల్ ఆర్టికల్స్

ఐటం సాంగ్‌లో తమన్నా.. మామూలుగా రెచ్చిపోలేదు..

13
- Advertisement -
Tamannaah
- Advertisement -

స్టార్ హీరోయిన్ తమన్నా భాటియా (Tamannaah) ఓవైపు సినిమాలు చేస్తూనే.. మరోవైపు స్పెషల్ సాంగ్స్‌తో కుర్రకారు మతిపోగొడుతుంది. తాజాగా మరో ఐటం సాంగ్‌లో కనిపించి.. తన గ్లామర్‌తో సందడి చేసింది తమన్నా. బాలీవుడ్ బాద్‌షా షారుక్ ఖాన్ కుమారుడు ఆర్యన్ ఖాన్ దర్శకత్వం వహించిన వెబ్‌ సిరీస్ ‘ది బ్యాడ్స్‌ ఆఫ్ బాలీవుడ్’. ఈ గురువారం నుంచి ఈ సిరీస్ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. దీనికి మిశ్రమ స్పందన వచ్చింది. బాలీవుడ్‌ తీరుతెన్నులపై ఈ సిరీస్‌ని రూపొందించారు.

ఈ సిరీస్‌లో బాలీవుడ్ నటీనటులతో పాటు రాజమౌళి అతిథి పాత్ర చేశారు. అయితే ఈ సిరీస్‌‌లో తమన్నా (Tamannaah) ప్రత్యేక సాంగ్‌లో మెరిసింది. ‘గఫూర్’ అంటూ సాగే ఈ వీడియో సాంగ్‌ను చిత్ర యూనిట్ విడుదల చేసింది. ఈ సాంగ్‌లో తమన్నా.. గ్లామర్ డోస్ పెంచేసింది. హాట్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్.. డ్యాన్స్ మూవ్స్‌తో చెలరేగిపోయింది. ప్రస్తుతం ఈ పాట వైరల్ అవుతోంది. ఈ పాటలో ఒకప్పటి బాలీవుడ్ విలన్స్ శక్తి కపూర్, గుల్షన్ గ్రోవర్, రంజీత్ కనిపించడం విశేషం. పాటను మీరూ ఓ లుక్కేయండి..

Also Read : నటుడు రోబో శంకర్ ఇకలేరు

- Advertisement -
Previous article
ప్లాస్టిక్ కు ప్రత్యామ్నాయాలపై దృష్టి సారిస్తాం: పవన్
Next article
వన్డే ప్రపంచకప్ కోసం శ్రేయ ఘోషల్ ప్రత్యేక పాట

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

నన్ను ట్రోల్ చేసి ఫేమస్ చేసింది బిఆర్‌ఎస్సే: ఎంపి చామల

ఒమాన్‌తో మ్యాచ్‌: టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న భారత్

పత్తి రైతులందరికీ కనీస మద్ధతు ధర లభించాలి: మంత్రి తుమ్మల

విషాదం: హీరోయిన సదాకు పితృవియోగం

స్లో ఓవర్‌రేటు.. ఆస్ట్రేలియా జట్టుకు ఫైన్

చిన్న యాక్సిడెంట్.. జూ.ఎన్టిఆర్‌కు గాయం

వన్డే ప్రపంచకప్ కోసం శ్రేయ ఘోషల్ ప్రత్యేక పాట

ప్లాస్టిక్ కు ప్రత్యామ్నాయాలపై దృష్టి సారిస్తాం: పవన్

ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలి.. జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి: పొన్నం

ఐఫోన్ 17 కోసం.. ఒకరిపై ఒకరు దాడి చేసుకున్నారు..

కాంగ్రెస్ తో కలిసి పనిచేస్తేనే నియోజకవర్గ అభివృద్ధి సాధ్యం : కడియం

క్యాథరిన్ కస్సుమనే అందాలు

పాము తల కొరికి పగ తీర్చుకున్న మందుబాబు

మా తెలంగాణ ట్రంప్ ను కూడా పక్కన పడేశారు : రేవంత్

భద్రతా వైఫల్యం.. విజయ్ ఇంట్లోకి చొరబడిన వ్యక్తి

ఆరోగ్యశ్రీ ఎన్టిఆర్ వైద్యసేవగా మారింది: సత్యకుమార్

కాలుష్యాన్ని తగ్గించేందుకు ఇవి వాహనాలను ప్రోత్సహిస్తున్నాం: రేవంత్ రెడ్డి

ట్రాక్టర్ ప్రమాదంలో వ్యక్తి మృతి

మెడికల్‌ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా వైసిపి తీర్మానం.. శాసన మండలి వాయిదా

నిర్మల్ జిల్లాలో పోలీస్ స్టేషన్ లో హెడ్ కానిస్టేబుల్ ను కత్తితో పొడిచిన దుండగుడు

కోకాపేటలో భర్తను పొడిచి చంపిన భార్య

కలి పురుషుడు, అమ్మవారికి మధ్య జరిగే పోరాటం

నేడు ఒమన్‌తో భారత్ ఢీ

‘కిష్కింధపురి-2’ తప్పకుండా వస్తుంది

అఫ్ఘాన్ ఇంటికి… లంక, బంగ్లా సూపర్-4కు

సూపర్ స్టార్ అవతార్‌లో..

తిరుమలలో దర్శనానికి ఎంత సమయం పడుతుందంటే?

నటుడు రోబో శంకర్ ఇకలేరు

నిద్రపోతున్న బిడ్డను సరస్సులో పడేసిన కసాయి తల్లి

రష్యా, ఇండోనేషియాలో భారీ భూకంపం

టీచర్లకు బ్రిటన్ శిక్షణ

ఓటు చోరులకు సిఇసి అండ

సుంకాల సమస్యకు 10 వారాల్లో పరిష్కారం

యాప్ డిజైన్ హబ్

కెటిఆర్ మీద బచ్చాను నిలబెట్టి గెలిపిస్తా

ఐరన్ బాక్సులో బంగారం

హైదరాబాద్ విలవిల

వామన్‌రావు దంపతుల హత్య కేసు సిబిఐ ఎంట్రీ

శుక్రవారం రాశిఫలాలు (19-09-2025)

అమెరికాలో మహబూబ్‌నగర్ వాసి మృతి

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.