తమన్నా’సీటీమార్’ లుక్ విడుదల..

హైదరాబాద్: మ్యాచో హీరో గోపిచంద్, మిల్కిబ్యూటీ తమన్నా జంటగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘సీటీమార్’. ఈ చిత్రాన్ని యంగ్ డైరెక్టర్ సంపత్ నంది తెరకెక్కిస్తున్నాడు. సోమవారం తమన్నా పుట్టినరోజు సందర్భంగా చిత్రయూనిట్ శుభాకాంక్షలు చెబుతూ.. మూవీకి సంబంధించిన తమన్నా లుక్‌ను ట్విట్టర్ ద్వారా విడుదల చేశారు. ఈ పోస్టర్ అభిమానులతోపాటు ప్రేక్షకులను కూడా బాగా ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ మూవీలో తమన్నా మహిళా కబడ్డీ కోచ్ జ్వాలారెడ్డిగా నటిసోంది. ప్రస్తుతం షూటింగ్ దశలో ఉన్న ఈ చిత్రాన్ని శ్రీనివాసా సిల్వర్ స్క్రీన్స్ పతాకంపై పవన్ కుమార్ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను త్వరలో చిత్రయూనిట్ వెల్లడించనుంది.

NEW POSTER OF SPORTS DRAMA… On #Tamannaah's birthday today, Team #Seetimaarr – a sports drama – unveils the new poster… The #Telugu film stars #Gopichand… Directed by Sampath Nandi… Produced by Srinivasaa Chhitturi. pic.twitter.com/T2mAx4a1Ik

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 21, 2020