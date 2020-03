మదురై: మళ్లీ రెండో సారి కూతురు పుట్టిందని.. పురటిలోనే పసికందును కన్నతల్లిదండ్రులు హత్య చేసి ఇంటి వెనక గుంత తవ్వి మృతదేహాన్ని పూడ్చేసిన సంఘటన తమిళనాడులోని మదురై జిల్లా ఉసిలమ్ పట్టి ప్రాంతంలో జరిగింది. దీంతో ఆ దంపతులను పోలీసులు అరెస్టు చేసి రిమాండ్‌కు తరలించారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం… వి సౌమ్య(22), వైరామురుగన్(32) అనే దంపతులకు పుల్లెనేరీ గ్రామంలో నివసిస్తున్నారు. ఆ దంపతులకు రెండు సంవత్సరాలన్నర పాప ఉంది. జనవరి 30న సౌమ్య పండంటి ఆడపిల్లకు జన్మనిచ్చింది. రెండో సారి ఆడ పిల్ల పుట్టడంతో కన్న తల్లి దండ్రులకు ఇష్టంలేకపోవడంతో పాపను వదిలించుకోవాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పసికందుకు బ్రహ్మాజెముడు పాలు తాగించడంతో చనిపోయింది. పాప ఆకస్మాత్తుగా చనిపోయిందని ఇంటికి సమీపంలో గుంత తవ్వి మృతదేహాన్ని పూడ్చివేశారు. గ్రామస్థులకు అనుమానం వచ్చి స్థానిక పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. స్థానిక ఎస్‌పి మణివణ్ణన్ ఆదేశాల మేరకు డిఎస్‌పి రాజా, ఎఎస్‌పి వనిత కేసు నమోదు చేసి దంపతులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తమదైన శైలిలో ప్రశ్నించడంతో రెండో సారి ఆడపిల్ల పుట్టడంతో చంపాలని నిర్ణయం తీసుకున్నామని పోలీసులకు ఆ దంపతులు తెలిపారు. ఆ దంపతులపై ఐపిసి 302, 201,120బి క్రిమినల్ సెక్షన్ల కింది కేసు నమోదు చేసి రిమాండ్ తరలించారు.

