గ్రీన్ ఇండియా చాలెంజ్‌ : మొక్కలు నాటిన తనికెళ్ల భరణి

హైదరాబాద్ : టిఆర్ఎస్ ఎంపి జోగినిపల్లి సంతోష్ కుమార్ ప్రారంభించిన గ్రీన్ ఇండియా చాలెంజ్‌ కు దేశ వ్యాప్తంగా మంచి స్పందన లభిస్తోంది. అన్ని రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు ఈ చాలెంజ్ ను స్వీకరించి స్వచ్ఛందంగా మొక్కలు నాటుతున్నారు. టిఆర్ఎస్ నాయకుడు రాఘవ విసిరిన చాలెంజ్ ను స్వీకరించిన నటుడు, రచయిత తనికెళ్ల భరణి తన నివాసంలో మూడు మొక్కలు నాటారు. దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్, నటి సుహాసిని, నటులు నాజర్, ప్రకాష్ రాజ్ లను మొక్కలు నాటాలని తనికెళ్ల భరణి కోరారు. ఈ మహత్తర కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన సంతోష్ కుమార్ కు తనికెళ్ల భరణి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం ప్రతి ఒక్కరు మొక్కలు నాటాలని ఈ సందర్భంగా తనికెళ్ల భరణి పిలుపునిచ్చారు.

I've accepted #GreenindiaChallenge

from @raghavtrs Planted 3 saplings. Further I am nominating #Trivikram @hasinimani @actornasser @prakashraaj to plant 3 trees & continue the chain. Special thanks to @MPsantoshtrs garu for taking this initiative. pic.twitter.com/YhzP6kwq1x

— Tanikella Bharani (@TanikellaBharni) August 27, 2020