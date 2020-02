అమెరికా టాప్ 20 కంపెనీల్లో టిసిఎస్

‘ గ్రేట్ ప్లేస్ టు వర్క్’ జాబితాలో చోటు సంపాదించిన ఏకైక భారతీయ సంస్థ

న్యూయార్క్: భారతీయ టెక్ దిగ్గజం టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ (టిసిఎస్) అరుదైన ఘనతను సొంతం చేసుకుంది. అమెరికాలో అతిపెద్ద ఉత్తమ కంపెనీల్లో స్థానం సంపాదించింది. పని చేయడానికి అనువైన టాప్20 సంస్థల సరసన నిలిచింది.‘ గ్రేట్ ప్లేస్ టు వర్క్’ పేరుతో శుక్రవారం ప్రకటించిన వివరాల ప్రకారం 2020 ఫార్చూన్ కంపెనీల్లో చోటు దక్కించుకున్న ఏకైక భారతీయ సంస్థ టిసిఎస్. సిఎస్ మేనేజిమెంట్ టీమ్, వైవిధ్యాన్ని ఆస్తిగా స్వీకరించిన వైనం, ఉద్యోగుల బలాలు, వృత్తి వృద్ధి అవకాశాలను గుర్తించడంలో టిసిఎస్ కృషికి ఈ గుర్తింపు లభించినట్లు సర్వే తెలిపింది. అమెరికా మెగా కంపెనీలతో పాటుగా ఆ దేశంలో పని చేసే టాప్ 20 సంస్థల్లో ఒకటిగా టిసిఎస్ నిలవడం విశేషం.

ద్గిజ కంపెనీల్లో ఒకరిగా నిలవడం గర్వ కారణమని టిసిఎస్ ఉత్తర, దక్షిణ అమెరికా యుకె, యూరప్ అధ్యక్షుడు సూర్యకాంత్ తెలిపారు. తమ కస్టమర్లకు ఫస్ట్ క్లాస్ సేవలను అందించేలా పని చేసే ఉద్యోగులను ఎంపిక చేశామని, అందరికీ సంతోషకరమైన, ఆరోగ్యకరమైన పని సంస్కృతిని సృష్టించామని ఆయన చెప్పారు. ‘ గ్రేట్ ప్లేస్ టు వర్క్’ పేరుతో నిర్వహించిన అధ్యయనంలో 33 వేలకు పైగా ఉద్యోగుల్లో 60కి పైగా అంశాలను అంచనా వేసింది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగులు తమ బాస్‌ను ఎంతవరకు విశ్వసిస్తారు, ప్రజలతో వ్యవహరించే తీరు, గౌరవం, కార్యాలయ నిర్ణయాల వైఖరి,టీమ్ మధ్య స్నేహభావం ఎంత లాంటి అంశాలను పరిశీలించింది. పది మందిలోఏడుగురు (72 శాతం), పని చేయడానికి టిసిఎస్ గొప్ప సంస్థ అని కొనియాడారు.

అలాగే పది మందిలో ఎనిమిది మంది (80 శాతం),వర్క్, లైఫ్ సమతుల్యత చాలా బాగుందని, అవసరమైనప్పుడు పనికి దూరంగా ఉండడానికి అవకాశం కల్పించారని చెప్పారు. పది మందిలో దాదాపు తొమ్మిది మంది (85 శాతం)సంస్థ పట్ల చాలా సానుకూల దృక్పథం కలిగి ఉన్నారు. కాగా గ్లోబల్ టెక్ సేవల్లో దూసుకుపోతున్న టిసిఎస్ 20వేలకు పైగా కొత్త ఉద్యోగులను నియమించుకున్నట్లు ఇటీవలఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.అలాగే అమెరికాలోని ఉద్యోగుల్లో 90 శాతం మంది. తాజా డిజిటల్ టెక్నాలజీస్,టూల్స్, ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో అప్‌గ్రేడ్ అయినట్లు కూడా తెలిపింది. 2014నుంచి ఐటి సేవలు, కన్సల్టింగ్ సేవల రంగంలో టిసిఎస్ అమెరికాలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.

TCS only Indian entry in US top 20 firms to work for list