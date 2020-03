హైదరాబాద్: విజయవాడకు చెందిన కొందరు లారీ డ్రైవర్లు తెలంగాణలోని మెదక్ జిల్లా తూప్రాన్ మండలం మనోరాబాద్ గ్రామంలోని సిసిఐ గోడౌన్స్ లో చిక్కుకొని నీరు, ఆహారం లేకుండా అలమటిస్తున్నారు. కావునా వెంటనే వారికి ఆహారం, వసతి సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేయాలని టిడిపి ఎంపి కేశినేని నాని ట్వీటర్ వేదికగా మంత్రి కెటిఆర్ కోరారు. అనంతరం టిడిపి ఎంపి కేశినేని చేసిన ట్వీట్‌పై తెలంగాణ మంత్రి కెటిఆర్ స్పందించి ‘తాము వారికి సాయం చేస్తాం ఎంపి గారూ’ అని కెటిఆర్ ట్విట్టర్ వేదికగా సమాధానం ఇచ్చారు. వారిని ఆదుకోవాలని మంత్రి కెటిఆర్ మెదక్ జిల్లా కలెక్టర్లకు సూచనలు జారీ చేశారు. కాగా ట్విట్టర్‌లో లారీ డ్రైవర్ల ఫోన్ నంబర్లు, ఫొటోలను కేశినేని నాని పోస్ట్ చేశారు.

We will take care of them MP Garu. Request @Collector_MDK to assist. @KTRoffice to coordinate https://t.co/fHArwEBwlU

— KTR (@KTRTRS) March 27, 2020