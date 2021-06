‘హీరో’ సినిమా నుంచి టీజర్ విడుదల

హైదరాబాద్ : ప్రముఖ నటుడు కృష్ణ మనువడు, సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు మేనల్లుడు, గుంటూరు టిడిపి ఎంపి జయదేవ్ గల్లా కొడుకు అశోక్ గల్లా హీరోగా పరిచయం అవుతున్న సినిమా ’హీరో‘. దర్శకుడు శ్రీరామ్‌ ఆదిత్య ఈ సినిమాను రూపొందిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ , టైటిల్ టీజర్ ను మహేశ్ బాబు బుధవారం విడుదల చేశారు. ఫస్ట్ లుక్, టైటిల్ టీజర్ ఆకట్టుకునేవిధంగా ఉన్నాయి. ఈ సినిమాలో నటిస్తున్న నటీనటులకు ఆయన అభినందనలు తెలిపారు. ’హీరో‘ సినిమా మంచి విజయం సాధించాలని మహేశ్ బాబు ఆకాంక్షించారు. ఈ సినిమాను అమరరాజ మీడియా అండ్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ పతాకంపై పద్మావతి గల్లా నిర్మిస్తున్నారు.

Couldn't be happier to launch the title of your debut film @AshokGalla_!! This looks super interesting!

The #HERO journey begins!

Good luck to @SriramAdittya and team! @AgerwalNidhi @amararajaenthttps://t.co/bblUZtAkTc

