ఉన్ని పరిశోధన కేంద్రం నెలకొల్పాలి

భారతదేశంలోని అతిప్రాచీన జాతులలో యాదవ జాతి ఒకటి. వేద వాంగ్మయంలో యాదవ ప్రసక్తి ఉంది. గొర్రెలు, మేకలు, పశువులకు ఈ దేశంలో ఎంత ప్రాచీనతుందో గొల్లకుర్మ జాతికి అంతే ప్రాచీనత ఉంది. ఎందుకంటే ప్రాచీన కాలం నాటి ప్రధాన ఆదాయ వనరు అయిన పశువులు, గొర్రెలు, మేకలను పెంచి పోషించింది గొల్ల కుర్మలు (యాదవ్). రాయనక, రప్పనక, చెట్టనక, పుట్టనక అడవుల వెంట తిరిగి గొర్రెలను, మేకలను సాది సంరక్షణ చేసిన వారు గొల్ల కుర్మలు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగానూ ఉన్న జంతు జాలంలో మొదటగా చెప్పుకోదగినవి గొర్రెలు. గొర్రెలను, బర్రెలను సాధు జంతువులుగా మార్చి ఆదాయ వనరుగా మార్చిందీ గొల్లకుర్మ(యాదవ్)లే.

గొర్రెలు, మేకలు అనేక విధాలుగా ఈ సమాజానికి ఆదాయ వనరుగా ఉపయోగపడుతున్నాయి. వీటి శరీరంలోని ఏ ఒక్క భాగం కూడా వృథాగా పోదు. గొర్రెలు దేశ మాంసాహార అవసరాలను తీర్చడంలో మొదటి వరుసలో ఉన్నాయి. గొర్రె మాంసం అత్యంత రుచికరమైనది మాత్రమే కాదు. ఔషధ గుణాలను కలిగివున్నది. గొర్రె శరీర భాగంలోని ఒక్కో భాగం మాంసం తింటే మనిషి ఆయా శరీర భాగాలకు మందుగా ఉపయోగపడుతుందని పరిశోధనల్లో తేలింది. ఉదాహరణకు లేత పొట్టేలు మాంసాన్ని మనిషికి ప్రమాదం జరిగి ఎముకలు విరిగినప్పుడు అవి తొందరగా అతుక్కుంటాయని తినాలంటారు డాక్టర్లు. అలాగే గొర్రె బొక్కలతో చేసిన పులుసు కీళ్ళ నొప్పులకు మందుగా ఉపయోగపడుతుంది. గొర్రె మాంసాహార అవసరాలు తీర్చడం మాత్రమే కాదు పాల అవసరాలను తీరుస్తుంది. ఈ పాల నుండి పెరుగు, నెయ్యి, ఉత్పత్తి జరుగుతుంది. మేక పాలు ఔషధ విలువలున్నవి. గాంధీజీ రోజు మేక పాలు మాత్రమే తాగేవారని చదువుకున్నాం. మేక మేయని ఆకంటూ లేదు.

గొర్రె శరీరంపై ఉండే ఉన్నిని కత్తిరించి వాటితో గొంగళ్ళు తయారు చేస్తారు. ఇవి మన చలినాపుతాయి. ఉన్ని గొప్ప పరిశ్రమగా అభివృద్ధి చెందడానికి గొర్ర ఉన్నిలే మూలాధార వస్తువు. నూలు తర్వాత ఉన్ని దుస్తులే మనిషి అవసరాలను తీర్చే అతి గొప్ప నాగరిక పరిణామక్రమ వస్తువులు. చలి ప్రదేశాల్లో ఉన్ని బట్టల (గొంగడి) ఉపయోగం మరీ ఎక్కువ. గొల్ల కురుమల కిది ప్రధాన ఆదాయ వనరు. గొర్రలు, మేకలు చనిపోయిన తర్వాత లేదా వాటిని మాంసాహారం కోసం కోసిన తర్వాత తోలును వేరు చేస్తారు. ఈ తోలు వృథా పోదు. సున్నితంగా ఉండే చెప్పులకు, చెప్పుల భాగాలకు, కొన్ని వాయిద్యాలకు ఈ తోలును ఉపయోగిస్తారు. గొర్రెలు, మేకలు విసర్జించే మలమూత్రాలు కూడా వృథా అయ్యేవి కాదు. వేల సంవత్సరాలుగా వీటిని పంటలు పండించడానికి స్వాభావిక ఎరువులుగా ఉపయోగిస్తున్నారు. గ్రామాల్లో ఇప్పటికీ ఇదే ప్రధాన ఎరువు. ఈ ఎరువులో భూసారం పెరుగుతుంది. ఆర్గానిక్ స్వాభావిక ఎరువులుగా పంట ఎరువు, పశువుల పెంట ఉన్నా అధిక మొత్తంలో వాడబడి భూమిని సతతం సారవంతంగా ఉంచే ముఖ్యమైన ఎరువు గొర్రె మేకలదే.

గొర్రెల జాతి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 200 రకాలుగా ఉన్నాయి. ఆయా దేశాల్లోని వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి ఈ రకాలుగా గొర్రెలతో సంబంధమున్న వాళ్ళే తత్వవేత్తలగుతారన్న ఓ సామెత ఉంది. నిరంతరం చెట్లు, గుట్టలు, అడవుల వెంట తిరుగుతూ మేపడం వల్ల గొల్ల కుర్మలు (యాదవ్) అనేక చెట్ట మర్మమెరిగిన వారున్నారు. ఆధునిక వైద్యం రాకముందు పశువైద్యులు వీళ్ళే. ఎముకలు విరిగితే పసర్లు పోసి కట్టుగట్టి అతికించే వైద్యం చేశారు వీరు. గౌతమ బుద్ధుని జ్ఞానోదయమయింది గొల్ల యువతి సుజాత పాలు పోసి బతికించిన తరువాతే. ఏసుక్రీస్తు గొర్లకాపర్ల పాకలో జన్మనెత్తాడు. మహమ్మద్ ప్రవక్త (కాళెకమిలి వాలా) గొర్ల వెంట తిరిగారు. మహాభారతంలో పశువుల పాలన, యాదవుల ప్రసక్తి అనేక చోట్ల ఉంది.

మహాభారత యుద్ధ సూత్రధారి శ్రీకృష్ణుడు గొల్ల నంద గోపాలుడింట్లో పెరిగాడు. గోవులను, గోపాలురను కాపాడాడు. ఇలా గొర్రెలకు, పశువులకు, వాటి పాలకులైన గొల్లకురుమ (యాదవ్)లకు చరిత్రలో విశేష స్ధానముంది. ఇది చరిత్ర సత్యం. ఆధునిక కాలంలోనూ గొర్రెల పెంపకం, పశువుల పోషణ, పాల ఉత్పత్తి, తద్వారా వచ్చే ఆదాయ మార్గాలు దేశ ఆర్ధిక వ్యవస్ధనెంతో ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. ఈ ఆదాయ మార్గాల ద్వారా బతికే జనం కూడా దేశంలో గణనీయమైన సంఖ్యలోనే ఉన్నారు. గొర్రెలు, మేకల పెంపకం ద్వారా పాలు, పెరుగు అమ్ముకుంటూ బతకడం ద్వారా బతికే గొల్ల కుర్మల జనాభా భారతదేశ వ్యాప్తంగా కోట్లలో ఉంది. బి.సి.ల జాబితాలో యాదవ కమ్యూనిటి దేశ వ్యాప్తంగానూ అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఒకటి, రెండు స్ధానాల్లో ఉంది.

భారతదేశంలో ఉన్న దాదాపు 70 కోట్ల గొర్రెలలో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ , కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడుతో కలుపుకొని దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లోనే అరవై శాతానికి పైగా గొర్రెలున్నాయి. అంటే దక్షిణ భారతదేశంలో గొర్రెల పెంపకం ద్వారా జీవించే వాళ్ళ సంఖ్య ఎంత ఎక్కువగా ఉందో అర్థమవుతుంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో డెక్కన్, నెల్లూరు జాతి గొర్రెలు అధిక సంఖ్యలో ఉన్నాయి. తెలంగాణలోని ఏ చిన్న గ్రామానికెళ్ళినా, ఏ జిల్లా, మండలం, గ్రామాల కెళ్ళినా గొర్రెల పెంపకంతో బతికే వాళ్ళు గణనీయమైన సంఖ్యలో కనబడుతారు. గొల్ల, కుర్మల (యాదవ్) సంస్కృతి సౌరభాలు ప్రతి చోటా దర్శనమిస్తాయి. తెలంగాణలో వ్యవసాయం తర్వాత అత్యధిక జనాభాకు ఉపాధి చూపగలిగే వృత్తి గొర్లు, మేకల పెంపకం.

పాల వ్యాపారాలే. ఈ విషయం గ్రామీణ మూలాల నుంచి వచ్చిన ప్రజానాయకుడు, బహుజన బంధువు కెసిఆర్‌కు తెలుసు. అందుకే తాను అధికారంలోకి వచ్చిన రెండు సంవత్సరాలలోనే గొల్లకుర్మ (యాదవ్)లకు ఆత్మబంధువైనాడు. ప్రతి ఊరికి పేదవారైన గొల్లకుర్మ కుటుంబాల నేరుగా 3.5 లక్షల కుటుంబాలకు గొర్రెల పంపిణీ జరిగింది. కొన్ని లక్షల గొల్ల కుర్మ కుటుంబాలకు ఉపాధి కల్పించారు. పేదరికంతో అల్లాడుతున్న గొల్లకుర్మ(యాదవ్)లకు ఆదరువై ఆత్మబంధువైయ్యారు. ఇలా గొల్లకుర్మ(యాదవ్)లకు ఆపద్బాంధవుడిగా నిలిచారు. కాబట్టే 2019 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఈ జాతి యాదవులు వారంతా కెసిఆర్ పక్షాన నిలిచి ఓట్లు వేసి గెలిపించారు. ఇది వరకు ఎప్పుడూ ఏ పార్టీ ఎవ్వరికి ఈ విధంగా గొల్లకురుమల నుంచి ఐదుగురు ఎం.ఎల్.ఎ.లు, ఒక పార్లమెంటు సభ్యుడు, ఒక ఎం.ఎల్.సి.ని గెలిపించుకోగలిగింది టి.ఆర్.ఎస్. పార్టీ.

తెలంగాణ భారతదేశంలోనే గొర్రెల జనాభా ఎక్కువగా కలిగి మొదటి స్థానంలో ఉంది. తెలంగాణ ఏర్పడే నాటికి కేంద్ర ప్రభుత్వ సర్వే ప్రకారం రాష్ట్రంలో ఉన్న గొర్ల సంఖ్య 12.1 మిలియన్లు మాత్రమే. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పాటయిన తరువాత కెసిఆర్ ప్రభుత్వం గొర్రెల పంపిణీ పథకం ప్రవేశపెట్టిన తరువాత 19.1 మిలియన్లకు పెరిగింది. అంటే దాదాపుగా 48.51 శాతం పెరిగింది. ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 2 కోట్లకు పైగానే గొర్రెలున్నాయి. 2019 సంవత్సరంలో జరిగిన 20వ పశుగణన ప్రకారం రాష్ట్రంలో గొర్రెలు 19.1 మిలియన్లు అని సర్వే చెపుతుంది, ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసిన సెన్సస్.

దేశంలో గొర్రె సంపదలో మన రాష్ట్రం శిఖరాగ్రాన ఉంది. ఇక ఆకాశాన్ని అందుకోవాల్సిన పని మిగిలింది. గొర్రెల సంఖ్యతో మాత్రమే ఆ పని జరగదు. కొత్త ఆలోచన అవసరం. పరిధిని విస్తరించాలి, ప్రకటితం కావాలి, కనపడాలి, వినపడాలి. మన ముఖ్యమంత్రి లాంటి సృజన శీలి, నిర్ణాయక శక్తి గల నేతలకు మాత్రమే అది సాధ్యం. మాంసోత్పత్తుల కేంద్రం, పశు సంపదకు కేరాఫ్ అడ్రస్, నూతన ఆవిష్కరణలకు ఊట బుడగ తెలంగాణ కావాలంటే ఈ నాలుగు పాదాల నడుస్తున్న వ్యవసాయాన్ని, శాస్త్ర, సాంకేతిక, పారిశ్రామిక రంగంగా మార్చితే, గ్లోబల్ బిజినెస్ రంగంలో గొంగడెగరేయవచ్చు, జండా పాతొచ్చు. ఈ పని రాజకీయ నిర్ణయం వల్లే సాధ్యం.

ఆ దిశగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చొరవ, పెట్టుబడులు అందిస్తే, ప్రైవేటు రంగం, ప్రజా భాగస్వామ్యం అల్లుకు పోగలవు. లక్షలాది కుటుంబాలకు ఉపాధినిచ్చేదిగానూ, రాష్ట్రానికి గణనీయమైన సంపదను చేకూర్చే ఆదాయ వనరుగానూ ఉన్న గొర్రె, మేకల పెంపకాన్ని ఇక్కడ మరింత అభివృద్ధి చేయాల్సి ఉంది. గొల్ల కుర్మ (యాదవ్) నిరుద్యోగ యువత ఈ వృత్తినెన్నుకొని తమ కుటుంబాలను పోషించుకునే అవకాశాలను మరింత మెరుగుపరచాలి. ఇదివరకటిలా సాంప్రదాయ పద్ధతిలో గొర్రెలు, మేకలు పెంచడానికి అవసమయ్యే గుట్టలు, బంజరు భూములు, అటవీ భూములు చాలా వరకు తగ్గిపోయాయి. ఆధునిక పద్ధతుల్లో ఫాం హౌస్‌ల ద్వారా వీటిని పెంచవచ్చు. గడ్డి, తమ్ముకాయ లాంటి సహజ పశు ఆహారంతో పాటు తయారు చేసిన ఆహారాన్నిచ్చి పెంచవచ్చు. పచ్చికబయిళ్ళను, కోతలయిన వరి పొలాలను, బీండ్లను, గుట్టలను, బంజర్లను వీటి మేతకు ఉపయోగించవచ్చు. ఒక్క సంవత్సరం ఏ రోగం రాకుండా కాపాడుకోగలిగితే గొర్లమంద రెండింతలవుతుంది. ఆయుటిపూనినప్పుడు వచ్చే చిటుకు రోగం లాంటి రోగాలకు ఆధునిక వైద్యంలో సరైన మందులే ఉన్నాయి.

మారిన వాతావరణ, ఇతర అనేక పరిస్థితుల దృష్ట్యా గొర్రెల మేకల పెంపకానికి అనుకూల వాతావరణాన్ని కల్పించాలి. తెలంగాణ నుంచి విదేశాలకు కూడా మాంస ఎగుమతి చేసే స్ధాయిలో దీన్నో పరిశ్రమగా అభివృద్ధి చెందించాలి. దీనివల్ల రాష్ట్ర ఆదాయం పెరగడం, గొల్లకురుమ, యువతలో నిరుద్యోగం తగ్గడం, ఉత్పత్తి సంబంధ పరిశ్రమల ఏర్పాటు, ఉన్ని పరిశ్రమాభివృద్ధితో పాటు వీటి ఎరువు వల్ల స్వాభావిక ఎరువుల కొరత చాలా వరకు తీరుతుంది. గొర్రెలు, మేకలు పుట్టక నుండి చావు వరకు వివిధ దశల్లో మానవ జాతికి ఉపయోగపడే గొప్ప సంపద. అందుకోసం తెలంగాణలో గొర్రెలు, ఉన్ని పరిశోధన కేంద్రంగా ఏర్పాటు చేయాలి. ఇది దేశ, రాష్ట్ర, అంతర్జాతీయ అవసరాల దృష్ట్యా, గొర్రెలు, మేకలు, గణనీయంగా అభివృద్ధి చెందడానికి పరిశోధనలు చేస్తుంది. దీన్నో పరిశ్రమగా పెంపొందించడానికి అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలను రూపొందిస్తుంది.

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గొర్రెలు ఉన్ని పరిశోధన కేంద్రం ఏర్పర్చడం, గొర్రెల పెంపకానికి ప్రత్యేక ప్యాకేజీల నేర్పాటు చేయడం లాంటి చర్యల ద్వారా గొల్లకురుమల (యాదవ్) కాదెరువై నిలుస్తుంది కేంద్రం. గొల్ల కుర్మలకు రాష్ట్రం, కేంద్రం ప్రకటించిన పథకాల అమలు చేయడం, ఆర్థిక సహాయాన్ని చేయడం, నాణ్యమైన గొర్రెల, మేకల జాతులను అందించడం, గొర్లు మేకల పరిశ్రమ అభివృద్ధిలో మెలకువలు నేర్పడం లాంటి పనులన్నీ ఈ కేంద్రం సూచిస్తుంది. గొర్రెల అభివృద్ధి కొరకు ప్రత్యేక ప్యాకేజీలు ఏర్పర్చడం, ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యాన్ని కల్పించడం లాంటి అనేక సౌకర్యాలు కల్పిస్తుంది. ఇలా గొర్రె కుర్మలను హృదయానికి హత్తుకొని ‘తెలంగాణ గొర్రలె ఉన్ని పరిశోధన కేంద్రం’ గొర్రల, మేకల పెంపకం అధునాతన అవసరాలకు తగ్గట్టుగా అభివృద్ధి చేస్తుంది. పెఫర్డ్ కమ్యూనిటీ ఆదాయ మార్గాలను గణనీయంగా పెంచుతుంది. ఇది నేటి సామాజికావసరం. Need of the hour కూడా. ఇప్పటికే అనేక పథకాలతో గొల్ల కురుమల ఆత్మబంధువుగా నిలిచిపోయిన కెసిఆర్ తెలంగాణలో గొర్రెలు, ఉన్ని పరిశోధన కేంద్రం ఏర్పాటు చేసి ఈ జాతి కులదైవంగా నిలుస్తారని ఆశిద్దాం.