హైదరాబాద్: రాష్ట్రంలో మాస్కుల వినియోగాన్ని తప్పనిసరి చేస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీచేసింది. ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయలకు వచ్చేటప్పుడు తప్పకుండా మాస్కులు ధరించాలని ఆదేశించింది. చాలమందిలో కరోనా సోకినా లక్షణాలు ఉండట్లేదని అధ్యయనంలో వెల్లడైందని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. రాష్ట్రంలో కరోనా వైరస్ (కోవిడ్ -19)వ్యాప్తిని అరికట్టేందుకు సర్కార్ చర్యలు మరింత ముమ్మరం చేసింది. కరోనా నివారణకు కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెడీగా ఉందని స్పష్టం చేసింది. శనివారం మధ్యాహ్నం ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ అధ్యక్షతన మంత్రిమండలి సమావేశం జరగనుంది. ఇందులో సిఎం కెసిఆర్ పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోనున్నట్టు తెలుస్తోంది. రాష్ట్రంలో లాక్ డౌన్ పొడిగించే అంశం, ఆర్థిక పరిస్థితులు, భవిష్యత్తు కార్యచరణ, పేదలు, వలస కార్మికులకు ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సాయంపై ఈ భేటీలో చర్చించనున్నారని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

Telangana government that mandated the use of masks