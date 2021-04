చెన్నయ్ : ప్రతిఒక్కరు ఓటేయాలని తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళిసై సౌందర రాజన్ పిలుపునిచ్చారు. తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ మంగళవారం ఉదయం ప్రారంభమైంది. ఈ క్రమంలో చెన్నయ్ లోని విరుగంబాక్కం పోలింగ్ కేంద్రంలో త‌మిళిసై త‌న కుటుంబ స‌భ్యుల‌తో క‌లిసి ఓటేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడారు. ప్రజాస్వామ్యంలో అత్యంత శక్తివంతమైన సాధనం ఓటు మాత్రమేనని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఓటు వేయడం నిబద్ధతకు నిదర్శనమని, అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరు ఓటేయాలని ఆమె సూచించారు. పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద ఓటర్లు కరోనా నిబంధనలు పాటించాలని ఆమె పేర్కొన్నారు. తమిళనాడులోని 234 అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఒకే దశలో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 3,998 మంది అభ్య‌ర్థులు పోటీలో ఉన్నారు. ఓటింగ్ కోసం త‌మిళ‌నాడు వ్యాప్తంగా 88,937 పోలింగ్ కేంద్రాల‌ను ఏర్పాటు చేశారు. అసెంబ్లీ ఎన్నిక‌ల నేప‌థ్యంలో 1.58 ల‌క్ష‌ల మంది పోలీసులు మోహరించారు. అదేవిధంగా డిఎంకె చీఫ్ స్టాలిన్ కూడా తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి చెన్నయ్ లో ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు.

Today Cast my vote at the Virugambakkam Polling booth in Chennai. Voting is a commitment to ourselves & our country. It's the most powerful tool in our democracy.I appeal all the eligible voters to excercise their democratic right & also to follow Covid Appropriate Behaviours. pic.twitter.com/WsqULUHxZF

— Dr Tamilisai Soundararajan (@DrTamilisaiGuv) April 6, 2021