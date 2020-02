సిఎఎకు వ్యతిరేకం: కెటిఆర్

ఢిల్లీ: ప్రపంచమంతా తెలంగాణ వైపు చూస్తోందని మంత్రి కెటిఆర్ తెలిపారు. టైమ్స్ నౌ సమ్మిట్‌లో మంత్రి కెటిఆర్ మాట్లాడారు. దేశాభివృద్ధిలో రాష్ట్రాల భాగస్వామ్యం కీలకం కానుందని వివరించారు. బలమైన రాష్ట్రాలతోనే బలమైన దేశం నిర్మాణమవుతోందన్నారు. కేంద్రం నుంచి రాష్ట్రాలకు మద్దతు లభించడం లేదని మండిపడ్డారు. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ, ప్రధాని నరేంద్ర మోడీని ప్రజలు తిరస్కరించారని, కాంగ్రెస్, బిజెపిలకు దేశంలో ప్రత్యామ్నాయం అవసరమన్నారు. దేశంలో జాతీయ పార్టీలకు ప్రజల్లో ఆదరణ తగ్గుతోందని, సిఎఎ ప్రజల ప్రాథమిక హక్కులను కాలరాసేదిగా ఉందని, సిఎఎను తాము పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు.

states are not getting support from the Center. Telangana Congress leader Rahul Gandhi and Prime Minister Narendra Modi rejected by Telangan People