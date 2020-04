కొవిడ్ కట్టడిలో 360 డిగ్రీ విధానం

వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ప్రారంభించిన కొవిడ్ మొబైల్ వైరాలజి ల్యాబ్

తొలి మొబైల్ ల్యాబ్ ప్రారంభ వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌లో మంత్రి కెటిఆర్

డిఆర్‌డిఒ, ఇఎస్‌ఐసి సంస్థలను అభినందిస్తున్నా

కేంద్రమంత్రులు రాజ్‌నాథ్‌సింగ్, కిషన్ ‌రెడ్డి, సంతోష్ ‌గంగ్వార్‌లతో మొబైల్ ల్యాబ్ ప్రారంభం

హైదరాబాద్: కరోనా కట్టడిలో తెలంగాణ రాష్ట్రం 360 డిగ్రీ విధానంలో చర్యలు తీసుకుంటు ముందుకు వెళ్తుందని ఐటిశాఖ మంత్రి కెటిఆర్ పేర్కొన్నారు. గురువారం సనత్‌నగర్ ఇఎస్‌ఐ ఆసుపత్రిలో ఏర్పాటు చేసిన కొవిడ్ మొబైల్ వైరాలజి ల్యాబ్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో ఆయన కేంద్ర మంత్రులు రాజ్‌నాథ్‌సింగ్, కిషన్‌రెడ్డి, సంతోష్ గాంగ్వార్‌లతో కలసి పాల్గొన్నారు. ఈసందర్బంగా మంత్రి కెటిఆర్ మాట్లాడుతూ.. కరోనా కట్టడిపై కేంద్రంతో కలిసి పనిచేస్తున్నామన్నారు. వైరాలజి ల్యాబ్ కరోనా వ్యాధిని గుర్తించడంలో ప్రయోజనకారిగా ఉంటుందన్నారు. ఈ ల్యాబ్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చిన డిఆర్‌డిఒ, ఇఎస్‌ఐసి సంస్థలను అభినందిస్తున్నానన్నారు. డిఆర్‌డిఒ, ఇఎస్‌ఐసి సంస్థలు సంయుక్తంగా అభివృద్ధి చేసిన ఈ ల్యాబ్‌లో కరోనా పరీక్షలతో పాటు వైరస్ కల్చర్, వ్యాక్సిన్ తయారీలపై పరిశోదనలు చేయవచ్చని ఆయన తెలిపారు.

దేశంలో ఇలాంటి అత్యుత్తమ ప్రమాణాలు ఉన్న ల్యాబ్ ఇదొక్కటే అని, సుమారు ఆరు నెలల సమయం పట్టే స్లాబ్‌ని కేవలం రెండు వారాల్లో సిద్ధం చేసేందుకు కృషి చేసిన కంపెనీలను మంత్రి ప్రశంసించారు. కరోనా కట్టడిలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సూచనలు, సలహాలను పాటిస్తూ వైరస్ కట్టడి కోసం ముందుకు సాగుతున్నామన్నారు. రాష్ట్రంలో లాక్‌డౌన్ సమయాన్ని పొడిగించి, సామాజిక దూరం ద్వారా కంటైన్‌మెంట్ చేస్తున్నామన్నారు. ఎవరికైనా రోగం వస్తే వారిని ఐసొలేషన్‌లో పెట్టి అవసరమైన చికిత్సను అందిస్తున్నమన్నారు. దీంతో పాటు వైద్యసౌకర్యాల కల్పనకు కూడా చేపట్టామని, కొవిడ్ కోసం రాష్ట్రంలో ఎనిమిది ప్రత్యేక ఆసుపత్రులను కూడా ఏర్పాటు చేశామన్నారు. దీంతో పాటు కేవలం 20 రోజుల వ్యవధిలో 1500 పడకల ఆసుపత్రిని రికార్డ్ సమయంలో ఏర్పాటు చేశామన్నారు. అదే విధంగా రాష్ట్రంలోని వలస కార్మికులందరికి అవసరమైన రైస్, నిత్యావసర వస్తువుల నిమిత్తం రూ. 1500 కూడా ఇస్తున్నామని మంత్రి పేర్కొన్నారు.

కరోనా నియంత్రణ కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టెస్టులు, ట్రీట్మెంట్, ఐసొలేషన్, కంటైన్‌మెంట్, లాక్‌డౌన్ తదితర 360 విధానాలతో ముందుకు వెళ్తుందన్నారు. ఈమొబైల్ వైరాలజీ ల్యాబ్‌ని తెలంగాణలో ఏర్పాటు చేసినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి మంత్రి ధన్యవాదాలు చెప్పారు. అంతకుముందు కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి జి కిషన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ..కొవిడ్ వైరస్ నియంత్రణలో భాగంగా డిఆర్‌డిఓ (డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్‌మెంట్ ఆర్గనైజేషన్) శాస్త్రవేత్తలు చాలా కృషి చేస్తున్నారని, నిర్మాణానికి దాదాపు 6నెలలు పట్టే వైరాలజీ ల్యాబ్ ని కేవలం 15రోజుల్లోనే ఏర్పాటు చేసిన డిఆర్‌డిఒ, ఇఎస్‌ఐసిసంస్థలను ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. ఈ సదుపాయం హైదరాబాద్ లో మొదటగా అందుబాటులోకి రావడం పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ లో ఈ ల్యాబ్ ను ఏర్పాటు చేసిన రాజ్ నాథ్ సింగ్, సంతోష్ గంగ్వార్ లకు ధన్యావాదాలు తెలిపారు.

అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో, అధునాతన సాంకేతికతతో రూపొందించిన బయోసేఫ్టీ లెవల్ (బీఎస్‌ఎల్)- 3 వైరాలజీ ఈ ల్యాబ్ లో 1000 నుంచి 2000 టెస్ట్ లు చేయవచ్చు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో కలసి దేశవ్యాప్తంగా 304 టెస్టింగ్ ల్యాబ్ లను, 755 కోవిడ్ ప్రత్యేక ఆస్పత్రులను సిద్ధం చేశామని కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌రెడ్డి వివరించారు. దేశ వ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం కొవిడ్ పేషెంట్లకు ఒక లక్షా 86వేల బెడ్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయని, వీటిలో 24వేల ఐసియు బెడ్స్ ఏర్పాటు చేశామన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా కరోనా రోగుల కోసం 3000 క్వారంటైన్ సెంటర్స్ సేవలందిస్తున్నాయని, మేకిన్ ఇండియా కింద బిహెచ్‌ఇఎల్, డిఆర్‌డిఒ, ఇతర ప్రైవేట్ సంస్థలతో కలిపి పిపిఇ కిట్స్, వెంటిలేటర్స్ తయారుచేసుకుంటున్నామన్నారు. వెంటిలేటర్ల తయారీలో కూడా అనేక ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ సంస్థలు, పనిచేస్తున్నాయని కేంద్ర మంత్రి వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో డిఆర్‌డిఒ, ఇఎస్‌ఐసి అధికారులు పాల్గొన్నారు.

Telangana in fore front with Three Pronged Attack on Covid