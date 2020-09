ప్రగతికి పట్టం

పెట్టుబడులకు దేశం మొత్తాన్ని ఏకరీతిలో చూడొద్దు

రాష్ట్రాల కార్యక్రమాలు, పాలసీలపై పెట్టుబడిదారులు అధ్యయనం చేయాలి

స్వయం సమృద్ధిలో తెలంగాణయే అగ్రస్థానం

ఇతర రాష్ట్రాలకు మా ప్రభుత్వ విధానాలే స్ఫూర్తిదాయకం

ప్రపంచస్థాయికి దీటుగా టిఎస్ ఐపాస్

అమెరికా ఇండియా వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్య సదస్సులో మంత్రి కెటిఆర్

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్ : స్వయం సమృద్ధి సాధనలో తెలంగాణ అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోందని రాష్ట్ర ఐటి, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కెటిఆర్ అన్నారు. వివిధ రంగాలలో స్వయం సమృద్ధి సాధించడం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేక సంస్కరణలు తీసుకొచ్చిందన్నారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న కార్యక్రమాలు నుంచి ఇతరులు స్ఫూర్తిని తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏర్పడిందన్నారు. రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు ఆకర్శించడం నుంచి మొదలుకుని మెరుగైన పాలన, దేశానికే వన్నే తెచ్చే అనేక పథకాలను తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేపట్టిందన్నారు. దీని కారణంగానే స్వయం సమృద్ధి సాధనలో రాష్ట్ర శరవేగంగా ముందుకు పోతుందన్నారు. శుక్రవారం నాడిక్కడ యుఎస్, ఇండియా స్ట్రాటెజిక్ పార్టనర్ షిప్ ఫోరమ్ నిర్వహించిన అమెరికా ఇండియా సమ్మిట్ సమావేశంలో ఆయన పాల్గొని ప్రసంగించారు.

ఈ సందర్భంగా కెటిఆర్ మాట్లాడుతూ, ప్రస్తుత కరోనా ఆపత్కాలంలోనూ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న పారిశ్రామిక వేత్తల నుంచి పెట్టుబడులు తీసుకురావడానికి భారత్‌కు మంచి అవకాశం ఉందన్నారు. అయితే దేశాన్ని ఏకమొత్తంగా ఒకే రీతిలో చూడొద్దన్నారు. దేశంలో ఉన్న వివిధ ప్రొగ్రెసివ్ రాష్ట్రాలు చేపడుతున్న కార్యక్రమాలు, ఆయా రాష్ట్రాల యొక్క పాలసీల ఆధారంగా పెట్టుబడులు పెట్టేవారు ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉందని మంత్రి కెటిఆర్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఆరు సంవత్సరాల కిందట రాష్ట్రం లో టిఎస్ ఐపాస్ విధానం ప్రవేశపెట్టి పెద్ద ఎత్తున కంపెనీలు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వచ్చేలా చేశామన్నారు. ఇందుకోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేక సంస్కరణలు చేపట్టామని ఆయన వివరించారు. ఈ రంగంలో ప్రభుత్వం తీసుకున్న పలు సంస్కరణలు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న అనేక అద్భుతమైన పాలసీలతో సమానంగా ఉన్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న దేశాలతో కలిపి తెలంగాణకు ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ర్యాంకుల్లో స్థానం కల్పిస్తే ఖచ్చితంగా టాప్-20లో ఉండే అవకాశం ఉందన్నారు. భారత దేశానికి యువశక్తి అత్యంత ఆకర్షణీయమైన వనరు అని అన్నారు. ఇక్కడ ఉన్న టాలెంట్ ఆధారంగా అనేక కంపెనీలు పెట్టుబడులు వచ్చేందుకు ముందుకు వస్తాయని విశ్వాసాన్ని ఈ సందర్భంగా మంత్రి కెటిఆర్ వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం ఉన్న టాలెంట్‌కు, యువతకు మరింత నైపు ణ్య శిక్షణ అవసరం ఉందన్నారు. ఆ దిశగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం తెలంగాణ అకాడమీ ఫర్ స్కిల్ అండ్ నాలెడ్జ్ సెంటర్‌ను ఏర్పాటు చేసిందన్నారు. గత ఐదు సంవత్సరాలుగా వారికి నైపుణ్య శిక్షణలో సేవలు అందిస్తుందని తెలిపారు. విద్యార్థులు చదువుకుంటూనే పనిచేసుకునే వీలు కల్పించే డ్యూయల్ డిగ్రీ విధానాన్ని తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.

ప్రస్తుతం ఉన్న సంక్షోభ పరిస్థితుల్లో డిజిటలైజేషన్ ద్వారానే అనేక సేవలు అందుకునే అవకాశం ఉందని కెటిఆర్ అన్నారు. ముఖ్యంగా విద్య విషయంలో డిజిటలైజేషన్ అవసరం ఉందన్నారు. ఆ దిశగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం టి..సాట్ ద్వారా విద్యార్థులకు పాఠాలు బోధించే ప్రయత్నాన్ని ప్రారంభించిందని తెలియజేశా రు. భారతదేశంలో ఇన్నోవేషన్‌ను మరింత ప్రమోట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని, ఈ దిశగా రాష్ట్ర ప్రభు త్వం గత ఐదు సంవత్సరాల కిందట భారతదేశం యొక్క అతిపెద్ద ఇంకుబేటర్‌ను ఏర్పాటు చేసిందన్నారు. అలాగే మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా విహబ్ ను కూడా నెలకొల్పిందన్నారు. తెలంగాణ ఇన్నోవేషన్ సెల్, టి..వర్క్ వంటి వినూత్నమైన కార్యక్రమాలతో రాష్ట్రం ముందుకు సాగుతోందన్నారు.

ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సేవలను ప్రస్తుతం వినియోగించుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నదని, ఇప్పటికే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రస్తుత సంవత్సరాన్ని (2020) ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సంవత్సరంగా ప్రకటించిందన్నారు. ముఖ్యంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రంగంలో ప్రఖ్యాత కంపెనీలతో భాగస్వామ్యాలు కుదుర్చుకునేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని ఆయన తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా హెల్త్ కేర్, వ్యవసాయ రంగాలను మరింత బలోపేతం చేసేందుకు ముందుకు వచ్చే ఎవరికైనా ప్రాధాన్యం ఇస్తామని ఈ సందర్భంగా మంత్రి కెటిఆర్ తెలిపారు.

