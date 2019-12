ముక్క తినుట్ల.. మనమే ఫస్ట్

రాష్ట్రంలో 98.73శాతం మాంసాహారులే.. దేశవ్యాప్తంగా 61.86శాతం

జాతీయ మాంస పరిశోధనా సంస్థ గణాంకాల్లో వెల్లడి

ఏడాదికి సగటున ఒక్కొక్కరు 9కిలోల 200 గ్రాముల వినియోగం

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్ : మాంసాహారం వినియోగంలో తెలంగాణ దేశంలోనే మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. దేశవ్యాప్తంగా తెలంగాణలోనే ఎక్కువగా మాంసాహారం తినేవారు ఉన్నట్లు అధికారిక గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. దేశంలో తినే మాంసంలో 60 శాతం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే తీసుకుంటున్నారని జాతీయ మాంస పరిశోధనా సంస్థ (ఎన్‌ఆర్‌సిఎం) స్పష్టం చేసింది. రాష్ట్రంలో 98.73శాతం మంది మాంసాహారులు ఉండగా జాతీయ స్థాయిలో మాంసాహారులు 61.86 శాతం మంది ఉన్నారు. వాస్తవానికి ఒక్కో వ్యక్తి ఏడాదికి 12కిలోల మాంసాన్ని తినాలని జాతీయ పౌష్టికాహార సంస్థ(ఎన్‌ఐఎన్) సూచిస్తోంది. జాతీయ స్థాయిలో తలసరి వినియోగం 2కిలోల 900గ్రాముల నుంచి 3కిలోల 260గ్రాములు వరకు ఉంటోంది.

తెలంగాణలో 9కిలోల 200గ్రాముల మాంసాన్ని తింటున్నారని ప్రభుత్వ సంస్థల సర్వేలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. మాంసం తినడంలో తెలంగాణనే టాప్‌లో నిలువగా ఆ తరువాత ఎపి ఉంది. దసరా , బక్రీద్ , ఆశాడం బోనాలైనా, వనభోజనాలైనా, ప్రతి పండుగ, ఇంట్లో జరిగే ప్రతి చిన్న ఫంక్షన్‌కు మాంసం తప్పని సరిగా మారింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మాంసం వినియోగంలో ఇండియా వెనకబడింది. 2.9 కిలోల తసరి వినియోగంతో 42వ స్థానంలో ఉంది. 95.43కిలోలు తలసరి వినియోగంతో అమెరికా మొదటి స్థానంలో నిలువగా తరువాత బ్రేజీల్, రష్యా, చైనా, సౌత్ ఆఫ్రికా టాప్ 5లో ఉన్నాయి.

మటన్ మస్త్‌గా తింటున్నారు..

రాష్ట్రంలో గొర్రెలు ఎక్కువగా ఉండడంతో పాటు గొర్రెల మాంసంకు గిరాకీ ఎక్కువగా ఉంటోంది. దీంతో ప్రతి ఏటా మటన్ ధరలు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. గడిచిన దసరాకు మటన్ ధర బొక్కతో రూ.600 నుంచి రూ.620 ధర పలికింది. బొక్క లేకుండా రూ.740వరకు అమ్మారు. మూడు దశాబ్ధాల్లో చికెన్ ధరల్లో పలు మార్పులు వచ్చినా ఏనాడు కూడా మటన్ ధర తగ్గలేదు. 1980లో కేవలం రూ.18 నుంచి రూ.20 ధరలు పలికిన మటన్ నేడు రూ.600 దాటింది. ఇలా మన రాష్ట్రంలోనే మాంసం రేటు దేశంలోనే టాప్‌గా ప్లేస్‌లో ఉంది. రాజస్తాన్‌లో మేక మాంసం రూ.350 ధర ఉంటే మన రాష్ట్రంలో గొర్రెల మాంసమే దీనికి రెట్టింపు ఉండడం గమనార్హం.

రాష్ట్రంలో ఏటా 9.2కిలోల మాసం తింటే అందులో గొర్రె మాంసం 4కిలోలు, మేకమాసం కిలో, చికెన్ మూడున్నర కిలోలు ఇతర ఫోర్క్,బీఫ్ మాంసం ముప్పావుకిలో వరకు తింటున్నారు. భవిష్యత్తులో 2025నాటికి కిలో మటన్ రూ.1000 దాటుంతుందని పశుసంవర్థక అధికారులు చెబుతున్నారు. రాష్ట్రంలో దసరా, బక్రీద్ పండుగలకు దాదాపు 15వేల గొర్రెలు, మేకలు కోస్తారు. యావరేజ్‌గా ఈ రెండు రోజుల్లోనే 400టన్నుల మాంసం అమ్మకాలు జరుగుతాయని జాతీయ మాంస పరిశోధన సంస్థ గణాంకాల్లో పేర్కొన్నారు. చేస్తున్నాయి. గత 201415లో 505.05టన్నుల మాసం ఉత్పత్తితో 12కిలోల తలసరి లభ్యత ఉండగా ఇప్పుడు 201819 నాటికి 754.05 టన్నులు మాంసంతో తలసరి లభ్యత 16కిలోల వరకు పెరిగినట్లు పశుసంవర్థకశాఖ తెలిపింది.

Telangana is in top of country in consumption of meat