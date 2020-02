ప్రజల ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టడం లేదు: గుత్తా

హైదరాబాద్: టెక్నాలజీ పెరిగిన తరువాత ప్రజలు ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టడం లేదని గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి తెలిపారు. ఆదివారం మీడియాతో మాట్లాడారు. ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అనే విషయం అందరూ గుర్తుంచుకోవాలన్నారు. గతంలో శారీరక శ్రమ ఎక్కువగా చేయడం వల్లే అప్పటి ప్రజలు ఆరోగ్యంగా ఉండేవారని, అందరూ తప్పకుండా ప్రతి రోజు వాకింగ్ చేయాలని కోరారు. గ్రామాల్లో, పట్టణాల్లో వాకర్స్ కోసం ప్రత్యేక పార్కులు, వాకింగ్ ట్రాక్స్ ఏర్పాటు చేసిందన్నారు. సిఎం కెసిఆర్ ప్రవేశపెట్టిన పల్లె ప్రగతిలో రాష్ట్రంలోని అన్ని పల్లెలు బాగుపడ్డాయన్నారు. త్వరలోనే పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమం చేపట్టడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందన్నారు.

Telangana People not concerntrate on Health: Gutta,Everyone was asked to walk every day. He has set up special parks and walking tracks for walkers