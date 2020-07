జౌళి పాలసీలో తెలంగాణే మిన్న

పెట్టుబడులకు విస్తారంగా అవకాశాలు

దేశంలో అతిపెద్ద మెగా టెక్స్‌టైల్స్ పార్కు రాష్ట్రంలోనే ఉంది

నిరంతరం పరిశ్రమలకు కావలసిన విద్యుత్, వాటర్ సరఫరా

‘ఇన్‌వెస్ట్ ఇండియా టెక్స్‌టైల్స్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ మీట్’లో మంత్రి కెటిఆర్

తెలంగాణ చర్యలు భేష్ : కేంద్ర మంత్రి స్మృతి ఇరానీ ప్రశంస

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: టెక్స్‌టైల్స్ రంగంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం అ నుసరిస్తున్న విధానం (పాలసీ) దేశంలోనే అత్యుత్తమైనదని రాష్ట్ర పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కెటిఆర్ అన్నారు. అందుకే ఈ రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు రాష్ట్రానికి పెద్దసంఖ్యలో పారిశ్రామిక వేత్తలు వ స్తున్నారని పేర్కొన్నారు. సోమవారం నాడిక్కడ జరిగిన టెక్స్‌టైల్స్ అపరెల్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ మీట్‌లో కేంద్ర మంత్రి స్మృతి ఇరానితో కలిసి ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రంలో టెక్స్‌టైల్స్ రంగంలో ఉన్న సానుకూలతలను మంత్రి కెటిఆర్ వి వరించారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ, రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే 60 లక్షల ఎకరా ల్లో పత్తి పంట సాగు కొనసాగుతుందన్నారు. తెలంగాణలో లభించే పత్తి దేశంలోనే కాకుండా అంతర్జాతీయంగా కూడా అద్భుతమైన నాణ్యత కలిగినదని దక్షిణ భారత మిల్స్ అసోసియేషన్ ప్రకటించిన విషయా న్ని ఈ సందర్భంగా మంత్రి కెటిఆర్ ఇన్వెస్టర్లకు గుర్తు చేశారు.

రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు వచ్చేందుకు ముందుకు వచ్చే వారికి ప్రభుత్వం అన్ని రకాలుగా అండగా ఉంటుందని, వారికి సాదర స్వాగతం పలుకుతుందని మంత్రి కెటిఆర్ అన్నారు. ముఖ్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన టిఎస్…ఐపాస్ పథకం ద్వారా కేవలం 15 రోజుల్లోనే కావలసిన అన్ని అనుమతులను ఇస్తున్నామన్నారు. అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సానుకూల పారిశ్రామిక విధానాల వలన ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ర్యాంకుల్లో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. పైగా పరిశ్రమలకు ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా నిరంతర విద్యుత్ సరఫరా చేస్తున్నదన్నారు. దీంతో పాటు మిషన్ భగీరథ కార్యక్రమంలో భాగంగా పరిశ్రమలకు 10 శాతం నీటిని కేటాయించిందనీ, ఇందుకు సంబంధించిన పైపులైన్ల్లు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయని ఈ సందర్భంగా మంత్రి కెటిఆర్ గుర్తు చేశారు.

పరిశ్రమలకు కావలసిన సిబ్బంది కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వమే సొంత ఖర్చుతో శిక్షణ ఇస్తున్న అంశాన్ని కూడా మంత్రి కెటిఆర్ ఇన్వెస్టర్ల దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. పరిశ్రమలోని వివిధ వర్గాలతో మాట్లాడిన తర్వాతనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టెక్స్‌టైల్స్, అపరెల్ పాలసీని ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిందన్నారు. గత ఆరు సంవత్సరాలుగా ఈ రంగానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధిక ప్రాధాన్యతను ఇవ్వడం వల్లే పెద్దఎత్తున పెట్టుబడులు వచ్చినట్లు మంత్రి కెటిఆర్ వివరించారు. దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాల మాదిరి ప్రోత్సాహకాలు విషయంలో పెట్టుబడిదారులకు టైలర్ మేడ్ పాలసీ అందించేందుకు అవసరమైన సదుపాయం ప్రభుత్వానికి ఉన్నదన్నారు.

ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ సమ్మిట్లో తెలంగాణలో తమ పరిశ్రమ యొక్క ఏర్పాటు, అనుభవాన్ని వెల్‌స్పన్ సిఇఒ దీపాలి గోయంక వివరించారు. తెలంగాణలో పరిశ్రమలు నడిపేందుకు అత్యంత అనుకూలంగా ఉందన్నారు. టిఎస్..ఐపాస్ వంటి విధానాలు క్షేత్ర స్థాయిలోనూ పనిచేస్తున్న విషయాన్ని ఆమె తెలియజేశారు. తెలంగాణలో నాయకత్వం అత్యంత దీర్ఘకాల దృక్పథం కలిగిందని, పైగా పరిశ్రమ ఫ్రెండ్లీ నాయకత్వమని ఈ సందర్భంగా ఆమె ప్రశంసలు కురిపించారు. తెలంగాణలో పెట్టుబడులు పెట్టేవారికి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదని ఆమె తన అనుభవాలను వివరించారు.

పెట్టుబడులను ఆకర్శించడంలో తెలంగాణ భేష్

గత ఆరు సంవత్సరాలుగా తనదైన విధానాలతో, నాయకత్వంతో పెట్టుబడుల ఆకర్షణలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం పోటీ పడుతుందని కేంద్ర మంత్రి స్మృతి ఇరానీ ప్రశంసించారు. ఇతర రాష్ట్రాలతో పోటీగా ఇచ్చే పాలసీలు, ప్రోత్సాహకాల విషయంలో మంత్రి కెటిఆర్ చేసిన ప్రసంగాన్ని ఆమె అభినందించారు. ఇతర రాష్ట్రాలకు మించి అవసరమైన సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని కెటిఆర్ చేసిన ప్రకనటను ఈ సందర్భంగా ఆమె స్వాగతించారు. రాష్ట్రాల మధ్య ఇలాంటి స్నేహపూర్వక పోటీ వాతావరణాన్ని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ కాంపిటేటివ్ ఫెడరలిజంగా ప్రస్తావిస్తారన్నారు. భారతదేశంలో విస్తారమైన అవకాశాలు టెక్స్‌టైల్స్ రంగంలో ఉన్నట్లు ఆమె పెట్టుబడిదారులకు సూచించారు.

దేశంలోని ఏ రాష్ట్రంలో అయినా పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకు వచ్చే వారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఇన్వెస్ట్ ఇండియా తరఫున పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని కేంద్ర మంత్రి హామీ ఇచ్చారు. దేశంలోని టెక్స్‌టైల్స్ పరిశ్రమ ప్రస్తుత కోవిడ్ సంక్షోభాన్ని ఒక అవకాశంగా ఉపయోగించుకుంటున్నదన్నారు. నిన్నా, మొన్నటి కనీసం పిపిఇ కిట్లు కూడా తయారు చేయలేని పరిస్థితి నుంచి ప్రస్తుతం ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా కిట్లు తయారు చేస్తున్న 2వ దేశంగా నిలిచిందన్నారు. ఇందుకు పరిశ్రమ వర్గాలను మనస్పూర్తిగా అభినందిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న పాలసీలు, ఇతర ఇతర అంశాలను రాష్ట్ర పరిశ్రమల శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి జయేశ్ రంజన్ ఒక పవర్ పాయింట్ ప్రజంటేషన్ ద్వారా పెట్టుబడిదారులకు వివరించారు.

Telangana Textile policy is the best in India says KTR