‘యాస్’ తుఫాన్ ఎఫెక్ట్

హైదరాబాద్: తౌటే విధ్వంసం నుంచి కోలుకోకముందే బంగాళాఖాతంలో మరో అతి తీవ్ర తుఫాన్ ఏర్పడింది. ఈ మేరకు భారత వాతావరణ కేంద్రం అప్రమత్తంగా ఉండాలని పలు రాష్ట్రాలను హెచ్చరించింది. ఒడిశా, పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రాలపై దీని ప్రభావం ఉంటుందని తెలిపింది. రాబోయే 24 గంటల్లో తెలుగు రాష్ట్రాలపై కూడా ఈ ‘యాస్’ తుఫాన్ ప్రభావం ఉంటుందని, రెండు నుంచి మూడురోజుల పాటు ఇరు రాష్ట్రాల్లో ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు పడే సూచనలు ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం రాత్రి వరకు అల్పపీడనం కాస్తా వాయుగుండంగా మారుతుందని వాతావరణశాఖ పేర్కొంది. ఈ నెల 26 న ఉదయం ఒడిశా, బెంగాల్ తీరం తాకే అవకాశం ఉందని, అదే రోజు సాయంత్రం తీరం దాటే అవకాశం ఉన్నట్లుగా వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది.

అన్ని రాష్ట్రాల సిఎస్‌లకు కేంద్రం లేఖ

ఈ ‘యాస్’ తుఫాన్ ప్రభావం అధికంగా ఒడిశా, ఎపి, పశ్చిమబెంగాల్, అండమాన్, తమిళనాడు రాష్టాలకు అధికంగా ఉండనుంది. ఈ నేపథ్యంలో అన్ని రాష్ట్రాల సిఎస్‌లకు కేంద్ర వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ కార్యదర్శి లేఖలు రాశారు. తూర్పు కోస్తా తీర ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు, వరదలు తలెత్తే ప్రమాదం ఉందని కేంద్రం తెలిపింది. ఇప్పటికే కోవిడ్ తో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రజారోగ్యంపై నీళ్లు, దోమలు, గాలి ద్వారా సంక్రమించే వ్యాధులతో పాటు మరిన్ని సవాళ్లు విసిరే అవకాశాలున్నాయని కేంద్రం హెచ్చరించింది. అత్యవసర సేవలకు అంతరాయం కలగకుండా చూసుకోవాలని, మందులను నిల్వ చేసుకోవాలని కేంద్రం సూచించింది.

30 నుంచి 40 కిమీల వేగంతో ఈదురుగాలులు

తెలంగాణలో రాగల మూడు రోజులు ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. ఇదే సమయంలో గంటకు 30 నుంచి 40 కిమీ వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని తెలిపింది. శనివారం ఏర్పడిన తీవ్ర అల్పపీడనం ఆదివారం బలపడిందని దీనికి అనుబంధంగా ఉపరితల ఆవర్తనం మధ్య ట్రోపోస్పిరిక్ స్థాయి వరకు వ్యాపించి స్థిరంగా కొనసాగుతోందని వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొంది. ఉత్తర తెలంగాణలో రానున్న మూడు రోజుల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని, దక్షిణ తెలంగాణలో ఒకటి, రెండు చోట్ల ఈదురుగాలులు, ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది.

Telangana to witness rainfall over next three days