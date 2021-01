సాగు విప్లవం

ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ సారథ్యంలో రాష్ట్రంలో ఆధునిక హంగులు సమకూర్చుకుంటున్న వ్యవసాయం

దేశానికే ఆదర్శం కానున్న తెలంగాణ

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల్లో వినూత్న ఆవిష్కరణలు వ్యవసాయ రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులకు శ్రీకారం చుడుతున్నాయి. సేద్యానికి ఆధునిక హంగులు అద్దుతూ ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ వ్యవసాయ రంగాన్ని కొత్తపుంతలు తొక్కిస్తున్నారు. రైతే రాజు అన్న దశాబ్దాల కిందటి నినాదాన్ని నిజం చేసేందుకు జట్‌స్పీడ్‌తో పరుగులు పెడుతున్న ముఖ్యమంత్రి ఆలోచనా విధానాలను అందుకోవటంలో వ్యవసాయశాఖ యంత్రాగం ఆపసోపాలు ఇక ఎంతమాత్రం సాగేలా లేవు. తాతల కాలం నాటి వ్యవసాయ పద్దతుల బూజు దులిపి సమూల మార్పుల దిశగా అధికార యంత్రాగాన్ని అడుగులు వేయిస్తున్నారు. పంటల సాగులో పెట్టుబడి ఖర్చులు తగ్గించి అధిక దిగుబడులు ఇచ్చేవిధంగా ఆచరణ సాధ్యమైన అగ్రీప్రాక్టీసెస్‌ను అమల్లోకి తెస్తున్నారు.

ఇందుకు అవసరమై కార్యాచరణ ప్రణాళికలు సిద్ధమవుతున్నాయి. ప్రగతి భవన్‌లో జరిగిన వ్యవసాయ , మార్కెటింగ్ శాఖల ఉన్నతాధికారుల సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ పంటల సాగుమొదలుకుని మార్కెటింగ్ దాక వివిధ అంశాల్లో అమలు చేయనున్న నూతన విధానాల చిత్రపటాన్ని సూత్రప్రాయంగా ఆవిష్కరించారు. మూస పద్ధతిలో సాగుతున్న వ్యవసాయానికి చెల్లుచీటి ఇవ్వాలని గట్టి నిర్ణయాన్ని వ్యక్తీరించారు. వ్యవసాయ, అనుబంధ రంగాల్లో వినూత్న పరిశోధనల ద్వారా సుదీర్గ అనుభవం సాధించిన శాస్త్రవేత్తలను సైతం అబ్బుర పరిచేలా సిఎం మదిలోనుంచి వచ్చిన వివిధ రకాల అంశాలు తెలంగాణ వ్యవసాయరంగానికి దిశానిర్దేశం చేస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలో కృష్ణా,గోదావరి నదీ జలాల ఆధారంగా చేపట్టిన ప్రాజెక్టులు దశల వారీగా ఒక్కొక్కటీ పూర్తి కావస్తున్నాయి. ఇప్పటికే కాళేశ్వరం వంటి భారీ ఎత్తిపోతల పధకాలతో ఉత్తర తెలంగాణ సస్యశ్యామలంగా మారుతోంది.

మరోవైపు పాలమూరు-రంగారెడ్డి పధకం కూడా పూర్తయితే ఇక దక్షిణ తెలంగాణలో కూడా బీడు భూములపై పచ్చదనం పరుచుకోనుంది. సాగు నీటి లభ్యతో రైతులు అత్యధికశాతం రైతులు వరిసాగుపైనే మొగ్గుతున్నారు. ఇప్పటికే 1.25కోట్ల ఎకరాలు మాగాణిగా మారుతోంది. బోర్ల కింద మరో 40లక్షల ఎకరాల్లో వరిసాగే అధికంగా ఉంది. ఇంత పెద్దమొత్తంలో వరిధాన్యం పండిస్తే మార్కెట్ సమస్యలు కూడా తలెత్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో పంటల మార్పిడి, అంతర పంటల సాగు విధానాలపై సిఎం చేసిన ప్రకటనలు కార్యరూపం దాలిస్తే రైతుకు కూడా లాభదాయకంగా మారనున్నాయి. కూలీల కొరతను అధిగమిస్తూ అదను దాటకుండా పంటల సాగునుంచి నూర్పిళ్లదాక యాంత్రీకరణ వైపు రైతులను మళ్లించాలన్న ఆలోచనలు మితిమీరిన సాగు ఖర్చులకు కూడా కళ్లెం బిగించనున్నాయి.

రైతులు తమపొలాల్లో వేసిన పంటలను సర్వేనంబర్ల వారీగా రికార్డు చేయటంలో కొన్ని చోట్లవ్యవసాయ శాఖ క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది వానాకాలం చేసిన పొరపాట్ల తిరిగి పునరావృతం కాకుండా సిఎం గట్టిగానే వార్నింగ్ ఇచ్చారు. యాసంగి పంటల సాగు సీజన్ ముగింపు దశకు చేరకుంటోంది.రాష్ట్రంలో యాసంగి పంటల సాధారణ సాగు విస్తీర్ణం 36.93లక్షల ఎకరాలు కాగా ఇప్పటికే 32లక్షల ఎకారాల్లో పంటలు సాగులోకొచ్చాయి. పదిరోజుల్లోపు ఏగుంటలో ఏ పంట వేశారో పక్కాగా లెక్కలు తీయాలని ఇచ్చిన ఆదేశాలు మరోమారు వ్యవసాయ సిబ్బంది పనితీరుకు పరీక్ష పెట్టనున్నాయి. నివేదికలు అందాక సిఎం స్వయంగా పోన్ చేసి రైతుతో పంటల వివరాలు వాకబు స్వయంగా కనుక్కునే అవకాశం కూడా లేకపోలేదు. ఎక్కడ ఏ పొరపాటు దొర్లినా ఇక తప్పించుకునే అవకాశం లేదంటున్నారు.

మార్కెటింగ్ పరిశోధనలతో కొత్త ఒరవడి

దేశంలో ఇప్పటివరకూ మరే రాష్ట్రం చేపట్టని విధంగా మార్కెటింగ్ రంగం పట్ల సిఎం కెసిఆర్ ప్రత్యేక శ్రద్ద తీసుకుంటున్నారు. మార్కెటింగ్ శాఖలో వినూత్న పరిశోధనలు , విశ్లేషనలకు త్వరలోనే ముహూర్తం పెట్టనున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం తెచ్చిన నూతన వ్యవసాయ చట్టాలతో నిమిత్తం లేకుండ రాష్ట్రంలో మార్కెటింగ్ వ్యవస్థను బలోపేతం చేసేదిశగా ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు రైతుకు కొండంత అండగా నిలవనున్నాయి. కేంద్ర చట్టాలతో మారెట్ కమిటీలు కోల్పోయే సెస్ ఆదాయాన్ని సైతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే భరిస్తుందన్న సాహసోపేత నిర్ణయం మార్కెట్ వర్గాలకు మరింత బలాన్ని చేకూర్చనుంది.నూనెగింజల సాగులో ప్రాంతాల వారీగా మిల్లుల ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహం తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని నూనెగింజల రంగంలో స్వయం సమృద్ధి దిశగా నడిపించనున్నాయి.

Revolutionary changes in the field of agriculture