మార్చి 31 వరకల్లా 10% చెల్లించాలి

టెలికాం సంస్థల ఎజిఆర్ బకాయిలపై ప్రభుత్వం

న్యూఢిల్లీ : ప్రభుత్వానికి ఎజిఆర్ (స్థూల సర్దుబాటు ఆదాయం) బకాయిల చెల్లింపు టెలికాం కంపెనీలకు ఓ గుదిబండలా మారింది. సుప్రీం కోర్టు ఇప్పటికే ఎజిఆర్ బకాయిల చెల్లింపుపై పదేళ్ల గడువు ఇచ్చింది. దీంతో భారతీ ఎయిర్‌టెల్, వొడాఫోన్ ఐడియా వంటి టెలికాం సంస్థలు బకాయిలను చెల్లించేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి. కోర్టు ఆదేశాల మేరకు 2021 మార్చి నాటికి 10 శాతం బకాయిలను టెల్కోలు చెల్లించి, ఆ తర్వాత పదేళ్లలో మిగతా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అయితే గతంలో టెలికాం సంస్థలు కొంత ఎజిఆర్ బకాయిలను చెల్లించాయి. ఇప్పుడు వాటితో నిమిత్తం లేకుండా 2021 మార్చి 31 నాటి 10 శాతం బకాయిలను చెల్లించాలని ప్రభుత్వ వర్గాలు స్పష్టం చేసినట్టు తెలుస్తోంది. దీని తర్వాత మిగతా బ్యాలెన్స్ 10 ఏళ్లలో వాయిదాలు చెల్లించాల్సి ఉంటుందని అధికారి ఒకరు తెలిపారు.

Telcos need to pay 10% of AGR dues by March 31