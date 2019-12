భివండి: బాయ్ ఫ్రెండ్ పెళ్లి చేసుకోలేదని తెలుగు యువతి ఆత్మహత్య చేసుకున్న సంఘటన మహారాష్ట్రలోని థానె జిల్లా భివండిలో జరిగింది. స్వాతి వేముల (21) అనే తెలుగు యువతి కమత్‌నగర్‌లో నివసిస్తోంది. బాలాజీ నగర్‌కు చెందిన సాయి చంద్రతో ప్రేమలో పడింది. గత నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి స్వాతి, సాయి గాఢంగా ప్రేమించుకున్నారు. సాయి ప్రేమ పెళ్లికి ఒప్పుకోకపోవడంతో స్వాతి ఉరేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకుందని పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పోలీసులు సాయిని అదుపులోకి తీసుకొని విచారిస్తున్నారు.

