Telugu news rasi phalalu

మేషం – చేపట్టిన పనులు సన్నిహితుల సాయంతో పూర్తి చేస్తారు. ఆరోగ్యం, వాహనాల విషయాలలో నిర్లక్ష్యం తగదు. శ్రమకు తగిన ఫలితం దక్కుతుంది. పుణ్యక్షేత్రాల సందర్శన మేలు కలిగిస్తుంది.
వృషభం – కుటుంబ సభ్యులను కలిసి ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రంగా వుంటుంది. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో ఆటంకాలు ఎదురైనా అధిగమిస్తారు.
మిథునం – వృత్తి, వ్యాపారాలలో స్వల్ప లాభాలు అర్జిస్తారు. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. సోదరుల నుండి కీలక సమాచారం అందుకొంటారు.నూతన అలవాట్లు ఏర్పరుచుకుంటారు. ఆధ్యాత్మిక చింతన కలుగును.
కర్కాటకం – వృత్తి, వ్యాపారాలలో స్వల్ప లాభాలు పొందుతారు. కుటుంబ సభ్యులతో ఏర్పడిన వివాదాలు పరిష్కరించుకుంటారు. నూతన వస్తు, వస్త్ర, ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. దూర ప్రయాణాలు లాభిస్తాయి.
సింహం – ఉద్యోగాలలో ప్రోత్సాహం. రుణ వత్తిడుల నుండి బయటపడతారు. మిత్రులతో ఏర్పడిన వివాదాలు పరిష్కరించుకుంటారు. ప్రయాణాలలో నూతన మిత్రుల పరిచయాలు.
కన్య – కాంట్రాక్టులు లాభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలంగా వుండును. నూతన ప్రయత్నాలు అనుకూలిస్తాయి. దూర ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన వార్త వల్ల ఆనందం కలుగుతుంది. విందు, వినోదాలు.
తుల – పనులలో జాప్యం జరిగినా చివరికి పూర్తి చేస్తారు. ముఖ్యమైన పనులు నిదానంగా సాగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగాలలో హోదాలు పొందుతారు. నూతన వస్తు, వస్త్రా కొనుగోలు.
వృశ్చికం – పెట్టుబడులకు తగిన లాభాలు పొందుతారు. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు తీరి ఊరట చెందుతారు. వాహనాల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. బంధువులను కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు.
ధనుస్సు – ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కొత్త కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు. కీలక నిర్ణయాలలో జీవిత భాగస్వామి సలహాలు తీసుకొంటారు. ఆరోగ్యం పట్ల మెలకువ చాలా అవసరం.
మకరం – ప్రముఖులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. క్రయవిక్రయాలలో లాభాలు పొందుతారు. వివాహా, ఉద్యోగ యత్నాలు కలిసి వస్తాయి. నూతన మిత్రులు పరిచయమై కొత్త కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు.
కుంభం – వృత్తి, వ్యాపారాలలో స్వల్ప లాభాలు. నూతన వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో పదోన్నతులు పొందుతారు.ప్రయాణాలలో నూతన మిత్రుల పరిచయాలు.
మీనం – దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుండి బయటపడతారు. దూర ప్రాంతాల నుండి సమాచారం ఆనందం కలిగిస్తుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలలో స్వల్ప లాభాలు పొందుతారు. కోపతాపాలకు దూరంగా వుండండి.