Telugu news rasi phalalu

Thursday, September 25, 2025
Homeరాశి ఫలాలు
రాశి ఫలాలు

గురువారం రాశిఫలాలు (25-09-2025)

మేషం – చేపట్టిన పనులు సన్నిహితుల సాయంతో పూర్తి చేస్తారు. ఆరోగ్యం, వాహనాల విషయాలలో నిర్లక్ష్యం తగదు. శ్రమకు తగిన ఫలితం దక్కుతుంది. పుణ్యక్షేత్రాల సందర్శన మేలు కలిగిస్తుంది.

వృషభం – కుటుంబ సభ్యులను కలిసి ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రంగా వుంటుంది. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో ఆటంకాలు ఎదురైనా అధిగమిస్తారు.

మిథునం – వృత్తి, వ్యాపారాలలో స్వల్ప లాభాలు అర్జిస్తారు. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. సోదరుల నుండి కీలక సమాచారం అందుకొంటారు.నూతన అలవాట్లు ఏర్పరుచుకుంటారు. ఆధ్యాత్మిక చింతన కలుగును.

కర్కాటకం – వృత్తి, వ్యాపారాలలో స్వల్ప లాభాలు పొందుతారు. కుటుంబ సభ్యులతో ఏర్పడిన వివాదాలు పరిష్కరించుకుంటారు. నూతన వస్తు, వస్త్ర, ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. దూర ప్రయాణాలు లాభిస్తాయి.

సింహం – ఉద్యోగాలలో ప్రోత్సాహం. రుణ వత్తిడుల నుండి బయటపడతారు. మిత్రులతో ఏర్పడిన వివాదాలు పరిష్కరించుకుంటారు. ప్రయాణాలలో నూతన మిత్రుల పరిచయాలు.

కన్య – కాంట్రాక్టులు లాభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలంగా వుండును. నూతన ప్రయత్నాలు అనుకూలిస్తాయి. దూర ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన వార్త వల్ల ఆనందం కలుగుతుంది. విందు, వినోదాలు.

తుల – పనులలో జాప్యం జరిగినా చివరికి పూర్తి చేస్తారు. ముఖ్యమైన పనులు నిదానంగా సాగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగాలలో హోదాలు పొందుతారు. నూతన వస్తు, వస్త్రా కొనుగోలు.

వృశ్చికం – పెట్టుబడులకు తగిన లాభాలు పొందుతారు. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు తీరి ఊరట చెందుతారు.  వాహనాల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. బంధువులను కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు.

ధనుస్సు – ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కొత్త కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు. కీలక నిర్ణయాలలో జీవిత భాగస్వామి సలహాలు తీసుకొంటారు. ఆరోగ్యం పట్ల మెలకువ చాలా అవసరం.

మకరం – ప్రముఖులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. క్రయవిక్రయాలలో లాభాలు పొందుతారు. వివాహా, ఉద్యోగ యత్నాలు కలిసి వస్తాయి. నూతన మిత్రులు పరిచయమై కొత్త కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు.

కుంభం – వృత్తి, వ్యాపారాలలో స్వల్ప లాభాలు. నూతన వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో పదోన్నతులు పొందుతారు.ప్రయాణాలలో నూతన మిత్రుల పరిచయాలు.

మీనం – దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుండి బయటపడతారు. దూర ప్రాంతాల నుండి సమాచారం ఆనందం కలిగిస్తుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలలో స్వల్ప లాభాలు పొందుతారు. కోపతాపాలకు దూరంగా వుండండి.

బంగ్లాదేశ్ చిత్తు.. ఆసియా కప్ 2025 ఫైనల్‌కు భారత్
డల్లాస్‌లో ఇమిగ్రేషన్ ఆఫీసు వద్ద కాల్పుల మోత.. వ్యక్తి మృతి

