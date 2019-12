ఉత్తరాది గజగజ

రెండు డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు

రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం

న్యూఢిల్లీ : దేశ రాజధాని ఢిల్లీ చలిపులితో గజగజలాడుతోంది. శనివారం ఉదయం అత్యల్పంగా ఉష్ణోగ్రతలు 2.4 డిగ్రీల సెల్సియస్‌కు దిగజారాయి. ఏదీ కంటికి కనిపించని రీతిలో దట్టంగా పొగమంచు కమ్ముకు పోవడంతో విమానాలు, వాహనాల రాకపోకలకు ఆటంకం ఏర్పడింది. శనివారం ఉదయం ఢిల్లీ విమానాశ్రయం నుంచి నాలుగు విమానాలను మళ్లించారు. 24 రైళ్లు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి. ఢిల్లీలో 2.4 డిగ్రీలు సెల్సియస్‌గా సఫ్దర్‌జంగ్ అబ్జర్వేటరీ నమోదు చేయగా, ఇతర అబ్జర్వేటరీలు పాలంలో 3.1డిగ్రీలు, లోధీ రోడ్డులో 1.7 డిగ్రీలు, ఆయా నగర్‌లో 1.9 డిగ్రీలు సెల్సియస్‌గా నమోదు చేశాయి. రన్‌వే పై దృశ్య గోచరస్థాయి 50 మీటర్ల నుంచి 150 మీటర్ల స్థాయిలో ఉన్నట్టు విమానాశ్రయ అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి.

1992 నుంచి కనీస ఉష్ణోగ్రతలు సఫ్దర్‌జంగ్ అబ్జర్వేటరీ నమోదు చేస్తుండగా, 2013 డిసెంబర్ 30న 2.4 డిగ్రీల సెల్సియస్ , 1996 డిసెంబర్ 11న 2.3 డిగ్రీలు నమోదయ్యాయి. 1930 డిసెంబర్ 27 న రికార్డు స్థాయిలో జీరో డిగ్రీలు నమోదయ్యాయని వాతావరణ శాఖ అధికారి కులదీప్ శ్రీవాత్సవ చెప్పారు. ఢిల్లీఎన్‌సిఆర్ లో ఎముకలు కొరికే చలి కొనసాగుతోంది. 1901 తరువాత రెండో అతిశీతల డిసెంబర్‌గా ఇక్కడ నమోదైందని గురువారం వాతావరణ అధికారులు తెలిపారు. డిసెంబర్‌లో 20 డిగ్రీలు కన్నా అతితక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు 1919,1929, 1961, 1997 సంవత్సరాల్లో నమోదయ్యాయని అధికార వర్గాలు వివరించాయి.

ఈ ఏడాది డిసెంబర్‌లో గురువారం వరకు కనీస అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు 19. 85 డిగ్రీలు సెల్సియస్ నమోదు కాగా, డిసెంబర్ 31 నాటికి 19.15 డిగ్రీలు సెల్సియస్ నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. డిసెంబర్ 14 నుంచి ఢిల్లీ నగరం లోని అనేక ప్రాంతాలు 13 రోజుల పాటు అత్యంత శీతల దినాలుగా నమోదయ్యాయి. ఇలాంటి పరిస్థితి గతంలో 1997 డిసెంబర్‌లో ఎదురైంది. 1992 తరువాత 1997,1998,2003,2014 సంవత్సరాల్లో అతిశీతల వాతావరణం కనిపించింది. డిసెంబర్ 31నాటికి ఇంకా 19.15 డిగ్రీలకు ఉష్ణోగ్రతలు దిగజారే పరిస్థితి ఎదురుకావచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. అదే జరిగితే 1901 తరువాత అత్యంత అతిశీతల రెండో సంవత్సరంగా రికార్డుకెక్కుతుంది.

దట్టమైన పొగమంచు.. ప్రమాదాలు

ఢిల్లీ జైపూర్ జాతీయ రహదారిపై శనివారం ఉదయం మంచు వల్ల దారి కనిపించక ఒకే చోట 12 వాహనాలు ట్రాఫిక్‌లో స్తంభించి పోవడంతో ప్రమాదానికి దారి తీసి ఇద్దరు మృతి చెందగా, 12 మంది గాయపడ్డారు. 8 వ జాతీయ రహదారిపై హర్యానా రెవారి జిల్లా సమీపాన సబన్ చౌక్ వద్ద ఈ ప్రమాదం జరిగింది. పోలీసులు వెంటనే రంగం లోకి దిగి ట్రాఫిక్‌ను సరిచేశారు. దెబ్బతిన్న వాహనాలను పక్కకు తొలగించారు.

Temperatures plunge to below 2 deg C in parts of Delhi