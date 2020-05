హైదరాబాద్: తెలంగాణలో రాగల 5 రోజుల పాటు అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కానున్నట్లు వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. రాష్ట్రంలో రానున్న రోజుల్లో వడగాలులు తీవ్రంగా ఉంటాయని.. వృద్ధులు, చిన్న పిల్లలు బయటకు రావొద్దని హెచ్చరించింది. ఇక, రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్ లోనూ ఎండలు మండుతున్నాయి. నగరంలో ఆదివారం 42 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైనట్లు టిఎస్ టిపిఎస్ తెలిపింది. హైదరాబాద్ తోపాటు చాలా జిల్లాల్లో 46 నుంచి 47 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. జగిత్యాల, పెద్దపల్లి, మంచిర్యాల, కొత్తగూడెం, నల్గొండ జిల్లాల్లో 47 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైనట్లు పేర్కొంది.

Temperatures to increase in next 5 days in Telangana