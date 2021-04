పాట్నా : బిహార్‌లోని పాట్నా జిల్లాలో శుక్రవారం ఉదయం ఘోర ఘటన చోటు చేసుకుంది. 15 మంది ప్ర‌యాణికుల‌తో వెళ్తున్న ఓ జీపు గంగా న‌దిలోకి దూసుకెళ్లడంతో ఈ ఘటన జరిగింది. ఈ ఘటనలో 10 మంది నదిలో గల్లంతయ్యారు. పోలీసులు, విప‌త్తు ద‌ళాలు ఘ‌ట‌నాస్థ‌లికి చేరుకుని స‌హాయ‌క చ‌ర్య‌లు చేపట్టాయి. నదిలో గ‌ల్లంతైన వారి ఆచూకీ కోసం గాలింపు చ‌ర్య‌లు ముమ్మ‌రం చేశారు. నదిలో గల్లంతైన వారి కుటుంబాలు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు.

Bihar: A jeep, carrying at least 15 passengers, fell into river Ganga at Peepapul in Patna today; at least 10 people missing. Search operation for the missing peole is underway. pic.twitter.com/wObcjXFYQM

— ANI (@ANI) April 23, 2021