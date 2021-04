టెస్లా కార్లు మొదట ఈ మూడు నగరాల్లో..

భారతదేశంలో షోరూమ్ తెరిచేందుకు కంపెనీ సన్నాహాలు

న్యూఢిల్లీ, ముంబై, బెంగళూరులో స్థలాల కోసం ప్రయత్నాలు

న్యూఢిల్లీ : ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఎలక్ట్రిక్ కార్ల తయారీ సంస్థ టెస్లా భారత్‌లో విస్తరణ పనులు వేగవంతం చేసింది. ఇప్పుడు ఈ కంపెనీ భారతదేశంలోని మూడు నగరాల్లో తన షోరూమ్‌లను ప్రారంభించాలనుకుంటోంది. టెస్లా కార్ల కోసం భారతదేశం చాలా కాలంగా వేచిచూస్తోంది. అయితే భారత్‌లో మూడు నగరాల్లో తన షోరూమ్‌లను తెరవడానికి స్థలం కోసం కంపెనీ ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్‌ను నియమించింది. ఆయన కంపెనీ ప్రణాళిక ప్రకారం, ప్రవేశానికి ముందు కంపెనీ లాబీయింగ్, వ్యాపార కార్యకలాపాలను చూసుకుంటారు. ఈమేరకు దీని గురించి తెలిసిన వర్గాలు ఈ విషయాన్ని రాయిటర్స్‌కు తెలిపాయి. అమెరికా ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం జనవరి నెలలో భారతదేశంలో స్థానిక సంస్థను నమోదు చేసింది.

టెస్లా తన మోడల్ 3 సెడాన్ కారును ఈ ఏడాది రెండో భాగంలో భారతదేశంలోకి దిగుమతి చేసుకుని విక్రయించడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. రాజధాని నగరం న్యూఢిల్లీ, ముంబై, బెంగళూరు వంటి నగరాల్లో షోరూమ్‌లు,సేవా కేంద్రాలను తెరవడానికి టెస్లా సరైన ప్రదేశాల కోసం వెతుకుతోంది. మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ పరంగా ప్రపంచంలో అత్యంత విలువైన ఆటోమొబైల్ సంస్థ 20,000 నుండి 30,000 చదరపు అడుగుల వరకు వాణిజ్య ఆస్తుల కోసం ప్రయత్నిస్తోంది. తదనంతరం ఈ ప్రాంతాల్లో తన షోరూమ్‌లను ప్రారంభించనుంది. నివేదిక ప్రకారం, భారత పెట్టుబడి ప్రోత్సాహక సంస్థ ఇన్వెస్ట్ ఇండియా మాజీ ఎగ్జిక్యూటివ్ మనుజ్ ఖురానాను టెస్లా నియమించినట్లు సమాచారం.

టెస్లా భారతదేశంలో చేసిన మొదటి ప్రధాన నియామకం ఇది. ఈ సమాచారంపై టెస్లా స్పందించలేదు. అక్టోబర్‌లో టెస్లా సిఇఒ ఎలోన్ మస్క్ సోషల్ మీడియా ట్విట్టర్‌లో , 2021లో కంపెనీ ఖచ్చితంగా భారత్‌లోకి ప్రవేశిస్తుందని చెప్పారు. ఇప్పుడు షోరూమ్ కోసం స్థలాన్ని కనుగొనడం, ఖురానా నియామకంతో టెస్లా భారతదేశంలో తన విస్తరణ పనులు వేగవంతం చేసిన సంకేతాలు ఇచ్చింది. షోరూమ్‌లను తెరిచేందుకు గ్లోబల్ ప్రాపర్టీ కన్సల్టెంట్ సిబిఆర్‌ఇ గ్రూప్ ఇంక్‌ను టెస్లా నియమించింది. సిబిఆర్‌ఇ అనేక వారాలుగా స్థలాలను సర్వే చేస్తోందని, సంపన్న కస్టమర్లను సులభంగా చేరుకోగల ప్రదేశాలపై దృష్టి సారించిందని వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.

Tesla looking to open showrooms in 3 cities in India