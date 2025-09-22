Monday, September 22, 2025
Homeతాజా వార్తలు
తాజా వార్తలుహైదరాబాద్

టిజిపిఎస్‌సి సభ్యులుగా మరో ముగ్గురి నియామకం

3
- Advertisement -
- Advertisement -

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్ : తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్‌కు కొత్తగా మరో ముగ్గురు సభ్యులు నియమితులయ్యారు. సి.చంద్రకాంత్ రెడ్డి, ఐపిఎస్ అధికారి విశ్వప్రసాద్, ప్రొఫెసర్ ఎల్.బి లక్ష్మీకాంత్ రాథోడ్‌లను టిజిపిఎస్‌సి నూతన సభ్యులుగా నియమిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ముగ్గురు సభ్యులు పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించి ఆరేళ్ల పాటు లేదా 62 సంవత్సరాల వయస్సు వరకు ఈ పదవిలో కొనసాగుతారని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు. తెలిపారు. వీరి నియామకం వారు పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించిన రోజు నుంచి అమలులోకి రానుంది.

- Advertisement -
Previous article
బతుకమ్మ వేడుకలపై పోలీసుల ఆంక్షలా?: రాంచందర్ రావు
Next article
సింగరేణి కార్మికులకు బోనస్‌.. ప్రభుత్వంపై హరీష్ రావు ఫైర్

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

అల్పపీడన ప్రభావం.. మరో నాలుగు రోజుల పాటు వర్షాలు

బతుకమ్మ వేడుకలపై పోలీసుల ఆంక్షలా?: రాంచందర్ రావు

బండి సంజయ్ కి జగదీష్ రెడ్డి కౌంటర్

సమ్మక్క సాగర్ ప్రాజెక్టుకు ఛత్తీస్‌ఘడ్ సర్కార్ అంగీకారం

ఆర్‌టిసి కార్మికులకు గుడ్ న్యూస్..

ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డికి అసలు బ్రెయినే లేదు: జగదీష్‌రెడ్డి ఎద్దేవా

భారత ఆటగాళ్లు క్యాచ్‌లు వదిలేయడానికి కారణం అదే: గవాస్కర్

ఆ లగ్జరీ కార్లు మీ వద్దకు ఎలా వచ్చాయి?.. కెటిఆర్‌ను ప్రశ్నించిన బండి

జిఎస్టీ తగ్గింపుతో తెలంగాణకు రూ.7వేల కోట్ల నష్టం: రేవంత్‌ రెడ్డి

సింగరేణి కార్మికులకు దసరా బోనస్ ప్రకటించిన సర్కార్..

ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో ఎన్‌కౌంటర్.. ఇద్దరు మావోయిస్టుల మృతి

ఓటుకు నోటు కేసు.. సుప్రీంలో వాదనలు పూర్తి.. తీర్పు రిజర్వ్

‘ఒజి’ సెన్సార్ పూర్తి.. రన్‌టైమ్ ఎంతంటే..

క్రేజీ అప్‌డేట్.. ప్రభాస్ హీరోయిన్‌తో చరణ్ నెక్ట్స్ సినిమా..

మానవత్వం చాటుకున్న మంత్రి సీతక్క

ప్రశాంత్ యూనివర్స్‌ నుంచి మరో సూపర్ హీరో వచ్చేశాడు..

మీ సమస్య పరిష్కరించకుంటే స్థానిక ఎన్నికలను బహిష్కరించండి: కెటిఆర్

వైసిపి చర్యల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి: లోకేష్

‘ఒజి’ ట్రైలర్ వచ్చేసింది.. పవన్ యాక్షన్ అదిరిపోయింది..

రైతుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపింది కాళేశ్వరమే: హరీశ్

కబ్జా చేసిన వారిలో రౌడీషీటర్లు ఉన్నారు: రంగనాథ్

కాంగ్రెస్ కు ఓటు వేస్తే బుల్డోజర్ రాజ్యానికి లైసెన్స్ ఇచ్చినట్లే : కెటిఆర్

‘కాంతార ఛాప్టర్-1’ ట్రైలర్.. నిజంగా విజువల్ ట్రీట్..

పరువాలతో హీటెక్కిస్తున్న ప్రియాంక అగర్వాల్

సింగరేణి లాభాల్లో కొంత మొత్తాన్ని ఉద్యోగులకు పంపిణీ : భట్టి

అవకాశాలు మళ్లీ మళ్లీ రావు.. అభిషేక్‌కు సెహ్వాగ్ సూచన

సమ్మక్క సారలమ్మ తల్లులను దర్శించుకున్న సీతక్క

ఐటి రంగంలో భారతీయులకు చాలా నైపుణ్యం ఉంది: చంద్రబాబు

శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు భారీ వరద… పది గేట్లు ఎత్తివేత

ప్రియురాలిని చంపేసి… మృతదేహంతో సెల్ఫీ దిగిన ప్రియుడు

రెండు రికార్డులు సృష్టించిన అభిషేక్ శర్మ

ఎవరినీ తొలగించలేదు

భారీ యాక్షన్ సీన్స్ కోసం స్టంట్స్ ప్రాక్టీస్

హృదయాన్ని తాకే ట్రైలర్

జడ్చర్లలో కారు డివైడర్ ను ఢీకొట్టి.. మరో కారుపై పడింది: ఇద్దరు మృతి

మద్యం తాగించి సీనియర్ల ర్యాగింగ్… మేడిపల్లిలో ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థి ఆత్మహత్య

బతుకమ్మ పండుగ దృశ్యాలు

అమెరికాలో దుండగుడి కాల్పుల్లో భారత సంతతి మహిళ మృతి

భారత్ వర్సెస్ పాక్ మ్యాచ్ హైలైట్స్ చూడాల్సిందే..

నేరెడ్ మెట్ లో కన్న తల్లిదండ్రులు కాటికి పంపిన కుమారుడు

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.