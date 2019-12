రైతులకు గుడ్‌న్యూస్ చెప్పిన మహారాష్ట్ర సర్కార్…

అసెంబ్లీలో ముఖ్యమంత్రి థాకరే వెల్లడి

నాగ్‌పూర్ : మహారాష్ట్రలో రైతులకు రూ 2 లక్షల మేరకు రుణాలను మాఫీ చేశారు. ఈ విషయాన్ని రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో శనివారం ముఖ్యమంత్రి ఉద్ధవ్ థాకరే ప్రకటించారు. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 30వ తేదీ వరకూ ఉన్న పంటరుణాలను మాఫీ చేయడం జరుగుతుందని, ఇందులో గరిష్ట పరిమితి రెండు లక్షల రూపాయలని ముఖ్యమంత్రి వెల్లడించారు. మహాత్మా జ్యోతిరావు ఫూలే రుణ మాఫీ పథకంగా దీనిని వ్యవహరిస్తారని ఉద్ధవ్ చెప్పారు. ఎన్నికల వాగ్దానానికి అనుగుణంగా ఈ రుణమాఫీ చేసినట్లు ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. అయితే రుణ మాఫీకి సంబంధించి నిజమైన వాగ్దానాన్ని అమలు చేయడం లేదని ప్రతిపక్ష నేత, మాజీ సిఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవిస్ విమర్శించారు. ప్రభుత్వం చేస్తున్నది కేవలం కంటితుడుపు చర్య అని మండిపడ్డారు. మాట తప్పారంటూ ఇతర బిజెపి ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి ఆయన సభ నుంచి వాకౌట్ జరిపారు.

Thackeray announces Farm loans up to 2 lakh to be waived