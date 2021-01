జెనీవా : ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొవిడ్‌ పోరులో భారతదేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సముచిత సహకారం అందిస్తున్నారని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ అధినేత టెడ్రోస్ అధ్నమ్ గెబ్రెయెసస్ అభినందించారు. కలిసికట్టుగా వ్యవహరించడం, సంబంధిత పరిజ్ఞాన వినిమయంలో భారతదేశ సహకారం కొనసాగుతోందని తెలిపారు. ఇందుకు తాను ప్రధాని మోడీకి ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తున్నట్లు తెలిపారు. కరోనా వైరస్‌ను అంతమొందించే దిశలో తమ సంస్థ ప్రపంచ దేశాల సంఘటిత పోరును కీలక ఘట్టంగా మల్చుకుందని చెప్పారు.

ఈ దిశలో తీసుకుంటున్న చర్యలన్నింటికి ప్రధాని మోడీ నుంచి పూర్తి స్థాయి మద్దతు అవిరామంగా అందుతోందన్నారు. భారతదేశం ఈ వారంలోనే ఇరుగుపొరుగుదేశాలకు కొవిడ్ 19 వ్యాక్సిన్‌లను భారీ స్థాయిలో పంపించిన విషయాన్ని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ గుర్తించింది. ఇండియాకు, ప్రధాని మోడీకి ఈ విషయంలో తమ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తున్నానని సంస్థ డైరెక్టర్ జనరల్ అయిన గెబ్రెయెసస్ ట్వీటు వెలువరించారు. సమిష్టితత్వంతో, సరైన విషయ పరిజ్ఞాన వినిమయంతో ఇటువంటి వైరస్‌లను అరికట్టి, వేలాది ప్రాణాలను రక్షించుకోవచ్చునని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

Thank you India and PM Modi, says WHO chief