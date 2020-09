సిఎం కెసిఆర్ సర్వమత సమత

దేశంలో ఆయనను మించిన లౌకికవాది మరొకరు లేరు

అన్ని మతాల అభ్యున్నతికి పాటుపడే వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రిగా ఉండడం రాష్ట్ర ప్రజల అదృష్టం

సచివాలయంలో ఆలయం, మసీదుతో పాటు చర్చిని నిర్మించాలన్న నిర్ణయాన్ని హర్షిస్తున్నాం

ఇండియన్ మిషన్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ ప్రకటన

క్రిస్టియన్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ ప్రశంసలు

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: నూతన సచివాలయంలో ఆలయం, మసీదుతో పాటు చర్చిని ప్రభుత్వం నిధులతో నిర్మించనున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి కె. చంద్రశేఖర్‌రావు ప్రకటించడం పట్ల ఇండియా మిషన్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ హర్షం వ్యక్తం చేసింది. ఈ క్రమంలో సిఎంకు ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. సిఎం కెసిఆర్ లాంటి లౌకికవాది భారతదేశంలో మరొకరు లేరని ఆ కమిటి వ్యాఖ్యానించింది. అన్ని మతాలను సమాన దృష్టితో చూసే ఏకైక ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ అంటూ ప్రశంసించింది. సర్వమతాల అభ్యున్నతికి పాటుపడే కెసిఆర్ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగుతుండడం రాష్ట్ర ప్రజల అదృష్టమన్నారు. కెసిఆర్ హయంలోనే అన్ని మతాలకు సమాన న్యాయం జరుగుతోందని ఇండియా మిషన్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ పేర్కొంది.

ఈ మేరకు తెలంగాణ యూనిటైడ్ క్రిస్టియన్స్, పాస్టర్స్ ఫోరం కార్యదర్శి, ఐఎంసిసి జస్ట్టిస్ ఫర్ ఆల్, సౌత్ ఇండియా కమిషన్ మెంబర్ గోనె సాల్మన్ రాజు ఆదివారం ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. భారత దేశంలో ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం క్రిస్టియన్లకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేదనిచ ఇప్పటి వరకు చాలా రాజకీయ పార్టీలు తమ సేవలను ఉపయోగించుకుని, తమ సంక్షేమాన్ని విస్మరించాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో క్రిస్టియన్ల కోసం అనేక సంక్షేమ పథకాలు కూడా అమలు చేస్తుండటం అభినందనీయమన్నారు. ప్రత్యేకంగా క్రిస్టియన్ భవన నిర్మాణంతో పాటు పేద కుటుంబాలను ఆదుకునేందుకు క్రిస్మస్ పండుగ రోజున ప్రత్యేకంగా బట్టల పంపిణీని ప్రతి సంవత్సరం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపడుతుండటం ప్రశంసనీయమని తెలిపారు.

క్రిస్టియన్ మైనారిటీ పిల్లలకు ఉచిత విద్య కూడా అందిస్తోందని పేర్కొన్నారు. ఇక నగర, శివారు ప్రాంతాల్లోనే స్మశాన వాటిక కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 68.72 ఎకరాలను కేటాయించిందని సాల్మన్‌రాజు ఈ సందర్భంగా తెలిపారు. అలాగే క్రిస్మస్ పండుగకు ప్రభుత్వ నిధులతో చర్చిలకు ప్రత్యేకంగా లైటింగ్, డెకరేషన్, ఇతర సౌకర్యాలను కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం కల్పిస్తోందన్నారు. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు దేశ వ్యాప్తంగా మరే రాష్ట్రంలో కూడా అమలు జరగడం లేదన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలోని క్రైస్తవ సంఘాలన్నీ సిఎం కెసిఆర్ నిండు నూరేళ్ళ సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో జీవించాలని కోరుకుంటూ ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేయనున్నట్లు తెలిపారు. సిఎం కెసిఆర్, మంత్రి కెటిఆర్‌తో పాటు ఇతర మంత్రులు, అధికారులు, ప్రజలంతా కోవిడ్ నుంచి సురక్షితంగా బయటపడాలని కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. సిఎం కెసిఆర్‌కు అభినందనలు తెలిపివారిలో బిషప్ డేనియల్, నెల్సన్, పురుషోత్తం, మిన్నన్ జోయల్, దీవన్‌కుమర్‌తో పాటు పలువురు సీనియర్ పాస్టర్లు ఉన్నారు.

హర్షం వ్యక్తం చేసిన క్రిస్టియన్ ఎంప్లాయిస్ అసోసియేషన్

కొత్తగా నిర్మించే సచివాలయంలో మందిరం, మసీదులు, చర్చిని పూర్తిగా ప్రభుత్వ ఖర్చుతో నిర్మిస్తామని ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ ప్రకటించడం పట్ల క్రిస్టియన్ ఎంప్లాయిస్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బి. జేకబ్‌రాస్, కార్యదర్శి ఫిలిప్ లాజరస్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. అసెంబ్లీ సమావేశాలు ముగిసిన తరువాత గంగా, జమునా తహజీబ్‌కు అద్దం పట్టేలా ఒకే రోజు అన్ని ప్రార్ధనా మందిరాలకు శంకుస్థాపన చేసి, త్వరితగతిన నిర్మాణం పూర్తి చేస్తామని చెప్పడం పట్ల క్రిస్టియన్ ఉద్యోగస్తులు సిఎం కెసిఆర్‌కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం అన్ని మతాలకు సమానంగా ఆదరిస్తోందని వారు అన్నారు.

