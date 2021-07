హైదరాబాద్: తెలంగాణలో ఈ నెల 23 నుంచి థియేటర్లు తెరుచుకోనున్నాయి. వందశాతం ఆక్యుపెన్నీతో థియేటర్లలోకి అనుమతించనున్నారు. రాష్ట్రంలో కరోనా సెకండ్ వేవ్ గత రెండు నెలలకుపై థియేటర్లు బంద్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు కరోనా తీవ్రత కంట్రోల్ కావడంతో అన్నీ కార్యకలపాలు తిరిగి ప్రారంభకానున్నాయి.

Theaters open in Telangana from 23rd of this month