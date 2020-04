కరోనా చంపేస్తున్నా బుద్ధి మార్చుకోని పాక్

న్యూఢిల్లీ : ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాలలాగే పాకిస్థాన్ కూడా కరోనా వైరస్‌తో పోరాడుతున్నప్పటికీ ఈ సమయంలో కూడా అది భారత్‌పై ఉగ్రదాడులు జరపాలన్న తన ఆలోచనలను మాత్రం మార్చుకోలేదు. అంతేకాదు, కశ్మీర్‌లోకి ఉగ్రవాదులను చొప్పించడానికి సరిహద్దుల వెంబడి ఏర్పాటు చేసుకున్న 14 సైనిక స్థావరాల్లో టెర్రరిస్టుల సంఖ్యను రెట్టింపు చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోందని ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారి ఒకరు చెప్పారు. ‘మాకు తెలిసిన సమాచారం ప్రకారం ఈ లాంచ్‌ప్యాడ్‌లలో పాక్ మద్దతు న్న వివిధ ఉగ్రవాద సంస్థలకు చెందిన దాదాపు 450 మంది ఉగ్రవాదులున్నారు’ అని ఆ అధికారి చెప్పారు.

పాకిస్థాన్‌లో ఇప్పటివరకు దాదాపు12,700 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కాగా 268మంది ఈ వైరస్ కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఢిల్లీలోని జాతీయ భద్రత వ్యూహకర్తలకు అందిన తాజా ఇంటెలిజన్స్ సమాచారం కూడా ఇదే విషయాన్ని ధ్రువీకరిస్తున్నాయి. అంటే కేవలం వారం పది రోజుల వ్యవధిలోనే పాకిస్థాన్ ఈ లాంచ్‌ప్యాడ్‌లలో ఉన్న ఉగ్రవాదుల సంఖ్యను రెట్టింపు చేసినట్లు అర్థమవుతోంది. ఏప్రిల్ 9వ తేదీన ఓ ప్రము జాతీయ దినపత్రికలో వచ్చిన కథనం ప్రకారం అప్పుడు ఈ సైనిక స్థావరాల్లోఉన్న ఉగ్రవాదుల సంఖ్య 232. ‘గత 2, 3 వారాల్లోనే పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది’ అని ఆ అధికారి చెప్పారు.

గూఢచార వర్గాలనుంచి ఢిల్లీలోని జాతీయ భద్రతా వ్యూహకర్తలకు అందిన సమాచారం ప్రకారం ఈ 450 మంది ఉగ్రవాదుల్లో 244 మంది లష్కరే తోయిబాకు చెందిన వారు కాగా, జైషే మహమ్మద్‌కు చెందిన వారు 129 మంది, హిజ్బుల్ ముజాహిద్దీన్‌కు చెందిన వారు 60 మంది ఉండగా, మిగతా వారు అల్‌బదర్‌లాంటి చిన్నా చితకా ఉగ్రవాద సంస్థలకు చెందిన వారున్నారు. వీరిలో చాలా మంది పాక్ ఆక్రమిత ప్రాంతాల్లో పాక్ సైన్యం నడుపుతున్న చాలా శిబిరాల్లో తయారైన వారే. పాక్‌లో మొత్త 16 ఉగ్రవాద శిక్షణా సంస్థలు ఉండగా, వాటిలో 11 పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్‌లోనే ఉన్నాయి. మిగతా వాటిలో పాక్‌లోని పంజాబ్ రాష్ట్రంలో రెండు, ఖైబర్ ఫఖ్తూన్ ఖ్వాప్రాంతంలో మూడు శిబిరాలున్నాయి. ఈ శిక్షణా శిబిరాల్లో చాలా వాటిలో వివిధ ఉగ్రవాద సంస్థలు రిక్రూట్ చేసుకున్న వారు ఉండడాన్ని బట్టి వీటిని పాక్‌సైన్యం, గూఢచార సంస్థ ఐఎస్‌ఐ పర్యవేక్షిస్తున్నాయని స్పష్టమవుతోందని ఆ వర్గాలు అంటున్నాయి.

