పార్టీల స్వార్థంతో దేశం అధోగతి

న్యూఢిల్లీ: దేశంలోని రాజకీయపార్టీల ప్రచార ఆర్భాటం, ఎప్పుడూ రాబోయే ఎన్నికల గురించి ఆలోచించే తత్వం దేశానికి చేటుగా మారుతోంది. ఆర్థిక సామాజిక పరిశోధక రంగ ఆద్యుల్ ఎన్ భాస్కర రావు ఈ విషయాన్ని చాటి చెప్పారు. పాపులిజం అనే తంతు దేశానికి శనిగా పట్టుకుంది. దీనితో భవిష్యత్తు అవసరాలకు ప్రాణాధారంఅయిన పరిశోధనలు, సంబంధిత పాలసీ రూకపకల్పనలు వెనకకు పోతున్నాయి. పలు సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు పరిశోధనలతో కూడిన ఆవిష్కరణలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అయితే కేవలం రాజకీయాల కేంద్రీకృత పార్టీలు ఈ అంశాన్ని పెడచెవిని పెడుతున్నాయని భాస్కరరావు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పరిపాలనలపై మూడో కన్ను ప్రచారవాదం పురోగమనం, సామాజిక పరిశోధనల తిరోగమనం పేరిట ఆయన విశ్లేషణను వెలువరించారు.

నిజానికి అధికారంలోకి వచ్చిన పార్టీలకు ప్రజలకు అత్యవసరం అయిన పరిశోధనలు వీటి ఆధారంగా రూపొందే విధానాలపై ఎక్కువగా ఉండాలి. ఈ క్రమానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. కానీ ఇందుకు విరుద్ధంగా జరుగుతోంది. పార్టీలు ఎంతసేపూ ఎన్నికలలో గెలవడం ఎలా? అధికారంలోకి రావడం ఎలా? దీనిని నిలబెట్టుకోవడం ఎలా? అనే అంశాలపైనే దృష్టి సారిస్తున్నాయి. పాపులిస్టు విధానాలకు సంబంధించి అత్యధిక స్థాయిలో అధ్యయనాలు, తరువాతి దశలలో ఎన్నికల వ్యూహాలు, ఓటర్లను ఆకట్టుకునేందుకు జనం నాడి పసికట్టేందుకు ప్రయత్నాల తంతుగానే నేతలు ఆలోచిస్తున్నారు. 2010 నుంచి 2020 మధ్య కాలంలో ఈ ధోరణి విపరీత స్థాయికి చేరుకుంది. దీని జనబాహుళ్యాన్ని మభ్యపెట్టడం తప్ప వేరే ఆలోచనకు తావు లేని రీతిలోనే పార్టీలు సదా యత్నిస్తున్నాయి.

దీర్ఘకాలిక పరిణామాలు ఏ విధంగా ఉంటాయనేది పక్కకు పెట్టి, ఓట్లను రాబట్టుకునేందుకు వాడుకునే ప్రచారవాదానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. ఇదే ధోరణితో సాగుతున్నారని తెలిపారు. ఇటీవలి కాలంలో ప్రభుత్వాలు కొత్త తరహాలో తమకు అనుకూలమైన అంశాలను ఎన్నుకుని వాటికి అనుబంధంగా విస్తృత ప్రచారానికి దిగుతున్నాయి. ప్రభుత్వం చేపట్టిన స్వచ్ఛభారత్ లేదా స్మార్ట్‌సిటీస్ వంటి వాటిపై ప్రచారాలు, దీనికి సంబంధించి ఏర్పాటు చేసిన పరిశోధనల ప్రక్రియలతో వాస్తవికంగా ఎంత మేరకు ప్రజా ప్రయోజనం ఉంటుందనేది విదితం కావడం లేదు. దీనితో తాము ఎంచుకుని సాగించే సర్కారి ఆమోదిత రిసెర్చ్ ప్రక్రియగా భావించుకోవచ్చు. ప్రభుత్వం వివిధ అంశాలపై చేపట్టే పరిశోధనలు ఏ మేరకు ప్రజా ప్రయోజనాల కోణంలో ఉంటున్నాయి? అనేది ఇప్పుడు పట్టించుకునేందుకు ఎవరూ ముందుకు రావడం లేదు.

ఏదైనా అంశం దేశానికి ప్రస్తుత భవిష్య అవసరాలకు ఉపయోగపడేదిగా ఉండాలంటే అది ఖచ్చితంగా స్వతంత్ర ప్రతిపత్తినిసంతరించుకుని తీరాలి. లేదా ఏవైనా సంస్థలకు దీనిని అప్పగించినా వాటి విశ్వసనీయత ఏమిటనేది నిర్థారించుకోవాలి. అయితే ఇటువంటివి జరగడం లేదని భాస్కరరావు తెలిపారు. ఎంతసేపూ వివిధ అంశాలకు సంబంధించి ప్రభుత్వం కేవలం లెక్కలు గణాంకాలతో కూడిన పద్థతితో జరిగే రిసర్చ్‌లకు, తద్వారా వెలువడేలా చేసుకునే నివేదికలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాయి. తప్ప వాస్తవిక దృక్పథంతో సాగే ఎవాల్యూటివ్ రిసర్చ్‌కు పెద్ద పీట వేయడం లేదు. దీనివల్ల జరిగే పరిణామాలతోనే తీవ్రస్థాయి సంక్షోభాల దశలో జాతిని ఆదుకునేందుకు అవసరం అయిన సాధనాసంపత్తి ఇప్పటికి మనం సమకూర్చుకునే పరిస్థితి లేకుండా పోతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

There has been greater emphasis on winning elections