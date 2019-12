విద్యారంగంలో పోటీతత్వం ఉండాలి

హైదరాబాద్ : విద్యా రంగంలో పోటీ తత్వం ఉండాలి, కానీ అది విద్యార్థులకు ప్రమాణాలతో కూడిన విద్యను అందించేదిగా ఉండాలని రాష్ట్ర ప్రణాళికా సంఘం వైస్ చైర్మన్ బోయినపల్లి వినోద్ కుమార్ అన్నారు. విద్యా రంగంలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థల మధ్య పోటీ తత్వం ఉండాలని, అది అంతిమంగా విద్యార్థులకు ప్రమాణాలతో కూడిన మెరుగైన విద్యను అందించడమే లక్ష్యం కావాలని అభిప్రాయపడ్డారు. ట్రస్మా ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఎడ్యుకేషన్ ఎక్స్‌పోకు ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా వినోద్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, రాష్ట్రంలోని అన్ని వర్గాల పిల్లలకు మెరుగైన విద్యను అందించాలన్నదే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. విద్యా రంగానికి అన్ని కాలాల్లో డిమాండ్ ఉంటుందని అన్నారు.

రాబోయే రోజుల్లో 50- నుంచి 60 కోట్ల మంది చిన్నారులు పాఠశాలకు వెళ్లే దశకు చేరుకుంటారని, దీని ద్వారా అనేక విద్యా సంస్థల ఆవశ్యకత పెరుగుతుందని చెప్పారు. ఆంగ్ల భాష పరిజ్ఞానం అవసరమే కానీ, ఆ మోజులో పడి మాతృ భాషను విస్మరించే ప్రయత్నం చేయడం సరికాదని అన్నారు. ఉపాధ్యాయులు బోధననే ప్రధాన వృత్తిగా ముందుకు సాగాలని, కేవలం ఉపాధి కోసం ఉద్యోగం చేస్తున్నామన్న భావన టీచర్లలో ఉండకూడదని సూచించారు. ప్రస్తుత విద్యా విధానంలో మార్పులు రావాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

దీనిపై విస్తృతంగా చర్చ జరగాలని పేర్కొన్నారు. ప్రతీ ఏటా ఎడ్యుకేషన్ ఎక్స్‌పోలు నిర్వహించాలని ట్రస్మా ప్రతినిధులకు వినోద్‌కుమార్ సూచించారు. ఈ ఎక్స్‌పోలో లోక్ సత్తా జాతీయ అధ్యక్షుడు జయప్రకాష్ నారాయణ్, ట్రస్మా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు వై. శేఖర్ రావు, నాయకులు ప్రసాద్ రావు, మధుసూదన్, భాషిత సుందర్, మానస గణేష్, ప్రగతి ఆధినాథ్, వేదవ్యాస్, విద్యారంగ నిపుణులు అంజూమ్ బాబుఖాన్, జ్యోతిరెడ్డి, తదితరులు పాల్గొన్నారు.

