టిక్… టిక్… టీకా

దేశవ్యాప్తంగా మే 1న వ్యాక్సిన్ అందేనా?

అర్హులు కోట్లల్లో… నిల్వలు అంతంతే

టీకా అమలుపై చేతులెత్తేసిన మహారాష్ట్ర

తమిళనాడు, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, కేరళ, అసోం తదితర రాష్ట్రాల్లో తక్కువ సంఖ్యలో డోసులు

తగినన్ని సరఫరా చేయాలని టీకా ఉత్పత్తి సంస్థలకు వినతుల వెల్లువ

న్యూఢిల్లీ/ముంబయి: మే 1 నుంచి 18 ఏళ్లకు పైబడిన వారందరికీ టీకా పంపిణీ కార్యక్రమం మొదలవుతున్నప్పటికీ టీకాలు తగినంత సంఖ్యలో లభ్యం కానందున చాలా రాష్ట్రాలు ఏం చేయాలో దిక్కుతోచని స్థితిలో తలలు పట్టుకుంటున్నాయి. చాలా రాష్ట్రాలు 18 ఏళ్లు పైబడిన వారందరికీ ఉచితంగా టీకాలు అందిస్తామని ప్రకటించినప్పటికీ టీకాల కొరత తీవ్రంగా వెన్నాడుతోంది. ఉదాహరణకు తమిళనాడు, తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్, కర్నాటక, కేరళ, అసోం తదితర రాష్ట్రాలు 18 ఏళ్లు పైబడిన వారందరికీ మే 1 నుంచి ఉచితంగా టీకా అందిస్తామని ప్రకటించాయి. కానీ ఆ రాష్ట్రాల వద్ద అందుకు సరిపడా టీకా డోసులు అందుబాటులో లేవు. దీంతో తగినన్ని టీకాలు సరఫరా చేయాలంటూ ఆ రాష్ట్రాలు ఇప్పటికే టీకా ఉత్పత్తి సంస్థలను కోరడం జరిగింది. అయితే డిమాండ్ కోట్లలో ఉండడంతో ఆ సంస్థలు ఎంత మేరకు వాటి డిమాండ్లను నెరవేరుస్తాయో వేచి చూడాల్సి ఉంది.

మహారాష్ట్రలో వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియను మే 1 నుంచి ప్రారంభించడం లేదని ఆ రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి రాజేశ్ తోపె తెలిపారు. మరో వైపు రాష్ట్రంలో కొవిడ్ కేసులు భారీగా పెరుగుతుండడంతో ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న లాక్‌డౌన్ తరహా ఆంక్షలను మే 15 వరకు పొడిగిస్తున్నట్లు కూడా ఆయన తెలిపారు. అయితే 18-44 ఏళ్ల వయసు వారు వాక్సిన్లను ప్రభుత్వ కేంద్రాల్లో ఉచితంగా పొందవచ్చని, అయితే ప్రైవేటు కేంద్రాల్లో మాత్రం డబ్బులు చెల్లించాల్సి ఉంటుందని మంత్రి తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి ఉద్ధవ్ థాక్రే అధ్యక్షతన బుధవారం జరిగిన కేబినెట్ సమావేశంలో ఉచిత వ్యాక్సినేషన్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ నిర్ణయం వల్లరాష్ట్రప్రభుత్వ ఖజానాపై రూ.6,500 కోట్ల భారం పడుతుందని ఆయన తెలిపారు.

పౌరులకు ప్రభుత్వ ఏర్పాటు చేసిన కేంద్రాల్లో మాత్రమే ఉచితంగా టీకా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే ప్రైవేటు కేంద్రాల్లో టీకా తీసుకుంటే డబ్బులు చె ల్లించాలి’ అని తోపె చెప్పారు. టీకాల కొరత కారణంగా మహారాష్ట్రలో ప్రజలకు టీకా లభించకపోవచ్చన్న వార్తల నేపథ్యంలో తోపె ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. అయితే మహారాష్ట్రకు మొత్తం 1,58,62,470 వ్యాక్సిన్ డోసులు ఇవ్వడం జరిగిందని, వేస్టేజ్‌తో కలుపుకొని 1,53,56,151 డోసులు వాడారని, ఇంకా 5,06,319 డోసులు రాష్ట్రప్రభుత్వం వద్ద అందుబాటులో ఉన్నాయని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ తెలియజేసింది. అంతేకాకుండా మరో మూడు రోజుల్లో రాష్రానికి మరో 5 లక్షల డోసులు చేరనున్నాయని కూడా కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ తెలిపింది.

