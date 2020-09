వృద్ధుడి నుంచి డబ్బులు దోచుకున్న దొంగలు

రూ. 10,000 దోచుకున్న దొంగలు

హైదరాబాద్: బ్యాంక్ నుంచి డబ్బులు తీసుకువస్తున్న వృద్ధుడి నుంచి డబ్బులు లాక్కుని పారిపోయారు దుండగులు. ఈ సంఘటన నగరంలోని చాదర్‌ఘాట్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో సోమవారం చోటుచేసుకుంది. స్థానికంగా ఉంటున్న వృద్ధుడు బ్యాంక్ నుంచి డబ్బులు తీసుకుని బయటికి వస్తుండగా దోచుకున్నారు. బ్యాంక్‌లో నుంచే వృద్ధుడి అనుసరించిన నిందితులు బయటికి రాగానే డబ్బులు లాక్కుని పారిపోయారు. బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పోలీసులు సిసిటివిల ఫుటేజ్‌ను పరిశీలిస్తున్నారు.

Thieves who stole money from an old man at chaderghat